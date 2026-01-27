Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позиции





Музей-заповедник «Сталинградская битва» поднялся в рейтинге музеев России по итогам 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные Медиалогией данные, выросшая популярность волгоградского музея позволила ему закрепиться на пятом месте – за год музей-заповедник, созданный в память о победе советского народа в Сталинградской битве, поднялся на одну строчку вверх.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Музей Победы и Государственный Эрмитаж. С четвертой на третью строчку поднялся по итогам года Русский музей, сместив Третьяковскую галерею, – она расположилась на 4 месте топ-5. Волгоградский музей замыкает топ лидеров.





Отметим, что рейтинг Медиалогии строится с учетом публикаций в средствах массовой информации. В нем участвуют музеи, работающие на территории РФ. Период исследования: январь – декабрь 2025 года.

В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде, напомним, состоялись масштабные торжественные мероприятия, а главный символ музея-заповедника – скульптура «Родина-мать зовет!» стала центральной частью официального юбилейного логотипа празднования 80-летия Великой Победы.





В апреле 2025 года Мамаев курган, который входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва», посетили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств возложили цветы в Зале Воинской Славы, а также на могилу маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова – единственного Маршала Победы, завещавшего похоронить его в братской могиле с солдатами.