Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроков

Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров в интервью клубной пресс-службе прокомментировал слухи о расставании с Сергеем и Анатолием Макаровыми, Давидом Давидяном, Никитой Никифоровым и Глебом Шильниковым и сообщил о продолжающейся работе по усилению коллектива на трансферном рынке.

– Во-первых, что касается Сергея Макарова, Давида Давидяна и Анатолия Макарова. Сергей – наш капитан, и его уход не рассматривается. Давид и Анатолий - тоже готовятся к рестарту сезона в составе «Ротора». Во-вторых, по поводу Глеба Шильникова: у Глеба есть желание получать больше игровой практики, и мы согласны пойти ему навстречу. Мы готовы рассмотреть вариант, который устроит и клуб, и игрока, – заверил Дуров. – Скорее всего это будет аренда. Если такого предложения не будет - Глеб продолжит выступление в нашей команде. По кандидатуре Никиты Никифорова мы готовы рассмотреть предложения других команд.

Андрей Дуров также отметил, что решения по игрокам в первую очередь будут доводиться лично до них:

– И что касается любого игрока нашей команды: если будет какое-то решение по уходу, первыми об этом узнают сами игроки. Когда будет точная информация по уходу игроков, клуб об этом сразу официально сообщит. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что журналистам интересно писать про наш клуб. Это их право и желание. Мы относимся к этому как к части нашей работы.

Спортивный директор волгоградского клуба заявил, что в зимнее трансферное окно «Ротор» подпишет новых футболистов. Напомним, ранее в волгоградскую команду перешли защитник Егор Данилкин, полузащитники Александр Трошечкин и Илья Родионов и нападающий Саид Алиев.

– Трансферное окно – это всегда период непростой, в том плане, что приходится расставаться с некоторыми ребятами, – подчеркнул Дуров. – К сожалению, это тоже часть нашей работы, нам придётся с кем-то прекратить сотрудничество. Хочется, чтобы болельщики отнеслись к этому с пониманием, потому что главная наша цель – успех команды, и иногда приходится чем-то жертвовать ради результата. Трансферы на вход мы тоже планируем, в том числе и через просмотры молодых футболистов. Они приезжают в расположение команды и если убеждают тренерский штаб в своей конкурентоспособности, мы прорабатываем с ними детали перехода.