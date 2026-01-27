ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублей





Эксперты ВЦИОМ проанализировали траты россиян на новогодние праздники. За минувшие 20 лет они увеличились в 16,2 раза. Если в 2006 году среднестатистический респондент признавался, что праздники обошлись в 3,9 тыс. рублей, то в 2026 году новогодний стол, подарки и досуг вышли уже в 64,4 тыс. рублей. При этом по сравнению с 2025 годом общий объем трат практически не увеличился.

Примечательно, что сэкономить на праздниках у россиян вновь не получилось. В среднем, по данным социологов, граждане рассчитывали потратить 59,8 тыс. рублей, однако итоговые расходы оказались выше на 7,2%.

Согласно проведенному исследованию, легче всего респондентам удалось вписаться в расходы на новогодний стол. Средний чек оказался даже немного ниже запланированного — 12,3 тыс. рублей. А вот подарки близким немного вышли из-под контроля, достигнув уровня 24,6 тыс. рублей, что на 13,8% выше планов. Также по семейному бюджету ощутимо ударил досуг. На него россияне в среднем за праздники потратили 27,5 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»