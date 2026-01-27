В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВО





В Камышине прокуратура через суд оспорила законность кредитного договора, оформленного на 25-летнего ветерана СВО. Боец стал жертвой мошенников.

- Путём обмана злоумышленники получили доступ к мобильному приложению участника СВО и оформили на его имя кредит в сумме более 100 тыс. рублей, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

При этом банк не предпринял мер для идентификации личности заёмщика, а также надлежащим образом не проинформировал об условиях соглашения. Всё это сыграло на руку мошенникам.

Отметим, по итогу проверки в интересах бойца прокуратура подготовила исковое заявление, которое впоследствии поддержал суд. Военнослужащий был освобождён от обязанностей по погашению кредита.

Фото из архива ИА «Высота 102»