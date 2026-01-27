Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентов





В 2026 году в Волгоградской области состоится первая региональная спартакиада для студентов колледжей и техникумов. Основной этап пройдёт в преддверии молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, на площадке которого состоятся финальные соревнования. Об этом 27 января на совещании объявил Андрей Бочаров.

- Предлагаю уже в самое ближайшее время сформировать оргкомитет по подготовке и проведению спартакиады, включив в состав руководителей наших ведущих учебных заведений, - подчеркнул глава региона на совещании, посвящённом системе непрерывного профессионального образования.

Возглавит подготовку состязаний замгубернатора Лариса Савина.

Также губернатор подвёл промежуточные итоги повышения престижа средне-специального образования. Благодаря усилиям властей по обновлению материально-технической базы учреждений, а также выстраиванию связей образовательных площадок с производственными предприятиями конкурс на поступление в СУЗы региона существенно вырос.

- Очень важно, что в ходе этой работы мы применяли и применяем целый ряд федеральных и региональных форм поддержки, в том числе инновационных механизмов, - подчеркнул руководитель.

Андрей Бочаров отметил и вклад в повышение качества работы СУЗов учреждений звена высшего образования, которые открывают в партнёрских организациях свои кафедры.

Кроме того, на совещании были обозначены и перспективы для развития системы профобразования. В качестве приоритета власти выделяют кластеризацию для концентрации имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях.

Глава региона поставил задачу в рамках кластерного подхода создать образовательные комплексы, которые будут не только решать задачи профподготовки, но и воспитывать подрастающее поколение, организовывать досуг и задавать вектор развития для студенческого движения.

Фото: администрация Волгоградской области