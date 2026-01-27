В Волгограде задерживаются два московских рейса «Победы»





27 января в аэропорту Волгограда произошли корректировки в расписании прилёта и отправления самолётов. Согласно информации табло задерживаются сразу два утренних рейса.

С 10:35 на 12:15 отложен прилёт из Москвы в областной центр рейса № DP 6965 авиакомпании «Победа». Этот же самолёт с задержкой вылит и в обратном направлении. Рейс №DP 6966 должен покинуть аэропорт с полуторачасовой задержкой в 13:00.

Отметим, о причинах корректировок не сообщается. Накануне редакция сообщала о масштабном сбое в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo из-за чего многие аэропорты не могли зарегистрировать пассажиров.

Фото из архива ИА «Высота 102»