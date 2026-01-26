Пенсионерки-ровесницы погибли в огне в Волгоградской области

Две 85-летние женщины погибли за сутки на пожарах в городе Николаевск и селе Райгород в Волгоградской области. В обоих случаях возгорания произошли в частных домах, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Николаевске в частном домовладении горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание за полчаса. На месте происшествия было обнаружено тело хозяйки 1940 года рождения.

Ее ровесница погибла в своем доме в селе Райгород Светлоярского района. В данном случае площадь пожара составила 12 кв.м. С огнем пожарные расчеты боролись почти 50 минут. Причины возгораний устанавливаются.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!