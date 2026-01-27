Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопада

В Москве до 12:00 мск из-за сильного снегопада закрыт аэропорт Шереметьево. В этой связи десятки рейсов задерживаются, в том числе и в Волгоград. По данным волгоградского аэропорта, в настоящее время перенесены на более поздний срок три авиарейса, которые должны были прибыть в город на Волге утром 27 января.

Это два самолета «Аэрофлота» из Шереметьево и один авиакомпании «Победа».

Еще два авиарейса из Волгограда в столицу также перенесены на более позднее время.

Отметим, что мощный снегопад накрыл Москву и Подмосковье ночью 27 января. В Волгоградской области в свою очередь синоптики предупреждают об аномальных морозах, которые на 10-14 градусов будут ниже нормы.





