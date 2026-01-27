В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием Белкиным





В городе Камышине Волгоградской области прошли похороны военнослужащего Дмитрия Белкина. В последний путь бойца СВО проводили со всеми воинскими почестями, сообщает интернет-портаk ИНФОКАМ.

Некролог сегодня, 27 января, опубликовала и администрация Камышинского района.

– Дмитрий Васильевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дмитрия Белкина искренние соболезнования, – цитата из официального сообщения.

Дмитрию Белкину было 49 лет. Известно, что участник военной спецоперации срочную службу проходил в ВДВ. В Камышине у него осталась семья.