Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над Волгоградом





27 января в Волгограде местные жители стали свидетелями необычного оптического явления. На фоне 20-градусных морозов над городом взошло ложное солнце. Оно имело больший диаметр и ромбообразную форму. Происходящее очевидцы засняли на фото.

Необычную картину волгоградцы наблюдали в рассветном небе в течение 20 минут.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, внимание горожан привлек световой столб. Ранее редакция неоднократно сообщала о фиксации подобного оптического явления в ночном небе Палласовки и Михайловки. Оно появляются во время сильных заморозков, когда в атмосфере присутствует достаточное количество кристаллизировавшейся влаги. Последняя преломляет яркие источники излучения, создавая эффект столба света.