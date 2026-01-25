В Волгограде нашли пропавшую 12-летнюю девочку





В Кировском районе Волгограда полиция обнаружила пропавшую 12-летнюю Пашенцеву Алену. Как сообщили в ГУ МВД по региону, сейчас с ребенком общаются инспекторы ПДН и медицинские работники.

Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении неё не совершалось. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Напомним, сегодня в 10:30 школьница вышла из дома, чтобы вынести мусор. Через время девочка так и не вернулась. Родители Алены пытались найти девочку во дворе и возле школы, но поиски закончились безрезультатно. После волгоградцы обратились с заявлением в полицию.