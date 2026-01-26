Два дома загорелись в райцентре Волгоградской области





В Новоаннинском Волгоградской области на улице Заречная накануне, 26 января, полностью сгорел дом. Страшную картину поднявшегося над райцентром зарева сняли местные жители. В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 19-34 ч.

- В городе Новоаннинский горел по всей площади дом размером 10х10м. Пожарные подразделения 47 ПСЧ ликвидировали горение в 20:40. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неисправность газового оборудования, - сообщили в ведомстве.



По словам очевидцев, хозяин во время пожара находился дома, но успел спастись.



При этом местные жители сообщали, что в Новоаннинском на улице Мира накануне вечером горел еще один дом. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что там из-за электроприбора горели вещи на площади 10 квадратных метров.



