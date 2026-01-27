Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и туманов





В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается резкое ухудшение погодных условий. На фоне надвигающегося потепления синоптики прогнозируют возвращение туманов и гололёда.

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в регионе из-за ухудшения видимости. Туманы могут опуститься на южные районы области уже этим вечером. Предупреждение синоптиков действует с 18:00 27 января по 18:00 29 января.

Неустойчивая погода может спровоцировать образование наледи. Гололёдно-изморозевые отложения также ожидаются в отдельных районах Волгоградской области с 23:00 27 января по 12:00 29 января.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ближайшие сутки МЧС России ожидает на территории северных районов региона последний удар арктического фронта. По данным спасателей, на отдельных территориях температура может упасть на 10–14ºC ниже нормы. При этом к 30 января в южной части региона ожидается оттепель до +2ºC.