Кировский районный суд Волгограда вынес приговор членам преступной группы, которые под видом монетизации бонусов банка получали доступ к счетам своих жертв и опустошали их. Как сообщили в прокуратуре региона, за содеянное 8 местных жителей в возрасте от 22 до 28 лет получили от 3 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что с июня 2020 года по февраль 2024-го они случайным подбором номеров в мобильном приложении банка звонили гражданам под видом банковских работников. Фигуранты предлагали перевести накопленные бонусы в деньги, но для этого нужно было продиктовать код из смс-сообщения. После этого злоумышленники получали доступ к мобильному приложению и похищали средства на счете и оформляли кредиты. В общей сложности им удалось похитить у 25 человек более 1,5 миллиона рублей.





Свою вину мошенники признали и полностью возместили ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото прокуратуры Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!