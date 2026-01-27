«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своих





27 января в Волгоградской областной думе состоялось заседание комиссии по вопросам Регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции. Основным докладчиком выступил Валерий Могильный.

Около часа парламентарии вели мозговой штурм, решая, как правильно бороться с коррупцией. В результате был сформулирован план из 30 мероприятий. В числе приоритетных направлений: анализ и изменение законодательства, экспертиза нормативно-правовой базы, тщательная проверка сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов и госслужащих. Уделят внимание и прозрачности госзакупок.

Отдельное направление – участие граждан в борьбе с коррупцией. Для этого в разработанном плане предусмотрены механизмы общественного контроля.

Руководитель профильной комиссии думы Валерий Могильный отметил исключительную роль консолидации усилий власти, правоохранителей и общественности для предотвращения коррупционных преступлений.

- Важно не только реагировать на нарушения, но и создавать устойчивую систему профилактики, опирающуюся на современную нормативную правовую базу и всесторонний контроль, - подчеркнул депутат.

Отметим, разработанный и одобренный на заседании план направлен на подпись председателю Волгоградской областной Думы Александру Блошкину.