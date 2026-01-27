



Жители Красноармейского района Волгограда обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить строительство 19-этажки в составе ЖК «Адмиралтейский». Видеоматериал уже направлен в интернет-приемную руководителя Следственного комитета России. Публичное обращение волгоградцы также направили в редакцию ИА «Высота 102».





Как рассказали информагентству волгоградцы, несколько лет назад им пришлось пережить тяжелые времена, когда они оказались в списках обманутых дольщиков. Но, дождавшись, наконец, сдачи высоток, люди были счастливы недолго. Теперь они рискуют оказаться в «каменных джунглях» из-за коммерческих аппетитов застройщика.

Авторами видеообращения стали жители домов №61 и 63 по улице Фадеева, входящих в состав ЖК «Адмиралтейский», застройщиком которого является компания «Пересвет-Юг Красноармейский». Земельный участок, где хотят «воткнуть» 19-этажку, находится на праве долгосрочной аренды у вышеназванной компании. Однако волгоградцы считают, что запланированное строительство высотки нарушает их права в части градостроительного законодательства.



– Застройщик хочет возвести 19-эатжку на участке между домами №61 и 63 по улице Фадеева. Однако расстояние между нашими домами составляет всего 88 метров. Если здесь появится многоэтажка, то от дома до дома расстояние будет всего 30 метров, тогда как по действующим нормам оно должно быть не менее 50 метров, – говорят люди.



Волгоградцы опасаются в связи с предстоящим строительством и сокращения парковочных мест. По словам горожан, уже сейчас жители ЖК вынуждены оставлять автомобили на проезжей части или даже в нескольких кварталах от места проживания из-за нехватки парковок. Что будет, когда здесь появится еще один дом, многим даже сложно представить.







Авторы обращения показали на видео стартовавшую подготовку к строительству нового дома: сюда уже завезены части строительного крана, начались земляные работы. Волгоградцы, с их слов, ранее обращались с просьбой пересмотреть решение о строительстве четвертого дома в составе ЖК, который существенно ухудшит их права на комфортное проживание, и в администрацию Волгограда, и в инспекцию строительного надзора, однако результата это не принесло.

Бесполезными, утверждают на видео волгоградцы, оказались и переговоры с компанией «Пересвет-Юг Красноармейский». Теперь вся надежда, заявляют люди, – на главу СК РФ Александра Бастрыкина, который, по их словам, может остановить строительство в коммерческих интересах застройщика.

Напомним, ЖК «Адмиралтейский» начала строить еще в 2007 году компания «Строй-Сити». Она должна была возвести две 21-этажки на улице Фадеева. Однако застройщик обманул более 500 дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство жилья. Стройка была окончательно заморожена в 2015 году. В 2017 году власти, решая проблемы обманутых дольщиков в регионе, нашли нового застройщика. Им стал «Пересвет-Юг».

В 2021 году две высотки были сданы, а дольщики получили ключи от долгожданных квартир. Впоследствии здесь появился третий дом в составе ЖК. Теперь компания хочет построить и четвертую высотку. К слову, за окончание строительства брошенных недобросовестными застройщиками домов новые компании получали различные преференции – начиная с льгот при прокладке инженерных сетей и заканчивая передачей им в аренду земельных участков.



Видео читателей V102.RU



