



С 1 февраля вступят в силу новые правила участия в государственной программе льготного ипотечного кредитования для российских семей. Минфин принял решение ввести дополнительные ограничения.

По информации «Парламентской газеты», каждая семья сможет взять под льготную ставку в 6% годовых лишь один ипотечный кредит. Оба супруга будут созаёмщиками. По мнению властей, это позволит снизить количество злоупотреблений программой и увеличит количество получателей мер государственной поддержки.

Также будет прикрыта и ещё одна лазейка, позволяющая получать льготные кредиты семьям, которые не соответствуют условиям программы. В частности, в семье должны воспитываться дети младше семи лет. Однако ранее многие обходили это требование, привлекая в качестве созаемщиков семьи с маленьким ребенком.

Фото из архива ИА «Высота 102»