«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагон
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Волгоградцам с 1 февраля прикроют лазейки при оформлении семейной ипотеки

27.01.2026 07:15
27.01.2026 07:15


С 1 февраля вступят в силу новые правила участия в государственной программе льготного ипотечного кредитования для российских семей. Минфин принял решение ввести дополнительные ограничения.

По информации «Парламентской газеты», каждая семья сможет взять под льготную ставку в 6% годовых лишь один ипотечный кредит. Оба супруга будут созаёмщиками. По мнению властей, это позволит снизить количество злоупотреблений программой и увеличит количество получателей мер государственной поддержки.

Также будет прикрыта и ещё одна лазейка, позволяющая получать льготные кредиты семьям, которые не соответствуют условиям программы. В частности, в семье должны воспитываться дети младше семи лет. Однако ранее многие обходили это требование, привлекая в качестве созаемщиков семьи с маленьким ребенком.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплюСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупциейСмотреть фотографии
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы РоссииСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде задерживаются два московских рейса «Победы»Смотреть фотографии
07:15
Волгоградцам с 1 февраля прикроют лазейки при оформлении семейной ипотекиСмотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области служба «112» и ЕДДС перешли на отечественное ПОСмотреть фотографии
06:03
Волгоградцем рассказали, когда СФР может потребовать пенсию обратноСмотреть фотографии
21:44
Под Волгоградом простятся с погибшим летом в зоне СВО Валерием ДементьевымСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксистаСмотреть фотографии
20:40
Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого СталинградаСмотреть фотографии
20:13
«Родина-мать» и телевышка покрылись льдом: фото самого холодного дня в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде с упавшей с 5-го этажа школьницей простятся у ее домаСмотреть фотографии
19:39
Спектакль о подвигах 10-й дивизии НКВД представили публике в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде мать погибшего штурмовика из ДФ «Z» незаконно лишили выплатСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде 2 февраля проведут салют в честь освобождения СталинградаСмотреть фотографии
19:10
Аэропорт Волгограда после сбоя Leonardo вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом произошла повторная авария на котельной в хуторе МедведевСмотреть фотографии
18:14
Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцевСмотреть фотографии
17:22
С контрактником Романом Килячковым простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
17:12
Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 январяСмотреть фотографии
17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбояСмотреть фотографии
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из ИндииСмотреть фотографии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёдСмотреть фотографии
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятийСмотреть фотографии
 