Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Общество

Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупцией

Общество 27.01.2026 08:48
0
27.01.2026 08:48


Волгоградская область вошла в пятерку регионов по количеству зарегистрированных коррупционных преступлений.  Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликованы в докладе Центра политической информации, проанализировавшего ситуацию с коррупцией и антикоррупционную активность в субъектах РФ в условиях СВО».

В ходе исследования также был проведен расчет числа зарегистрированных коррупционных преступлений в регионах на 10 тыс. человек. В результате было установлено, что в 2024 году из 59 регионов, которые публиковали информацию о количестве коррупционных преступлений, лидерами по этому показателю  на 10 тыс. человек являются Республика Бурятия (8,26), Республика Алтай (7,26), Республика Адыгея (5,16), Астраханская область (3,63), Волгоградская область (3,44).  

Однако эксперты не считают, что данный показатель свидетельствует лишь о высоком уровне  коррупционных преступлений. Это также может говорить об эффективности работы региональных правоохранительных органов, работающих в сфере борьбы с коррупцией, отмечено в докладе. 

В общем рейтинге Волгоградская область расположилась на 38-40 месте. Так, регион получил 25 баллов за выявление коррупционных преступлений, еще 5 баллов – за информацию о 8 уволенных за коррупцию должностных лиц. Количество новостей о коррупционных преступлениях за 2024 год составило 53, за это региону начислили 10 баллов. Волгоградская область также оказалась на 35-м месте по прозрачности госзакупок, что принесло еще 14 баллов. А итоговый рейтинг региона составил 54.

Лидерами антикоррупционного рейтинга стали Воронежская область, Алтайский край и Челябинская область. 

Показательно, что  Москва, традиционно возглавляющая списки наиболее коррупционных регионов РФ, занимает лишь 47-е место в рейтинге с показателем 1,14 преступлений на 10 тыс. человек. Наименьшее число зарегистрированных коррупционных преступлений наблюдалось в Ненецком автономном округе (14), Еврейской автономной области (15), Чеченской Республике (26), Запорожской области (51) и городе Севастополь (53).  В свою очередь, в пересчете на 10 тыс. человек, наименьшее число коррупционных преступлений было зарегистрировано в Чеченской республике (0,17), Запорожской области (0,31), Ярославской области (0,88), Ивановской области (0,89). 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.01.2026 10:19
Общество 27.01.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 10:18
Общество 27.01.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 10:06
Общество 27.01.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 09:18
Общество 27.01.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 09:14
Общество 27.01.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 08:48
Общество 27.01.2026 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 08:20
Общество 27.01.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 07:36
Общество 27.01.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 07:15
Общество 27.01.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 06:27
Общество 27.01.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 06:03
Общество 27.01.2026 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 21:44
Общество 26.01.2026 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 20:40
Общество 26.01.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 20:13
Общество 26.01.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2026 19:52
Общество 26.01.2026 19:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплюСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупциейСмотреть фотографии
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы РоссииСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде задерживаются два московских рейса «Победы»Смотреть фотографии
07:15
Волгоградцам с 1 февраля прикроют лазейки при оформлении семейной ипотекиСмотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области служба «112» и ЕДДС перешли на отечественное ПОСмотреть фотографии
06:03
Волгоградцем рассказали, когда СФР может потребовать пенсию обратноСмотреть фотографии
21:44
Под Волгоградом простятся с погибшим летом в зоне СВО Валерием ДементьевымСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксистаСмотреть фотографии
20:40
Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого СталинградаСмотреть фотографии
20:13
«Родина-мать» и телевышка покрылись льдом: фото самого холодного дня в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде с упавшей с 5-го этажа школьницей простятся у ее домаСмотреть фотографии
19:39
Спектакль о подвигах 10-й дивизии НКВД представили публике в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде мать погибшего штурмовика из ДФ «Z» незаконно лишили выплатСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде 2 февраля проведут салют в честь освобождения СталинградаСмотреть фотографии
19:10
Аэропорт Волгограда после сбоя Leonardo вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом произошла повторная авария на котельной в хуторе МедведевСмотреть фотографии
18:14
Посмертные ордена и медали передали родным восьмерых волгоградцевСмотреть фотографии
17:22
С контрактником Романом Килячковым простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
17:12
Сотрудники СФР примут волгоградцев в выходной 31 январяСмотреть фотографии
17:01
Аэропорт Волгограда перешел на «ручной режим» из-за глобального сбояСмотреть фотографии
16:56
Волгоградцев предупредили о неизлечимом вирусе Нипах из ИндииСмотреть фотографии
16:28
Световые столбы заворожили жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Причиной коммунальной аварии в селе Заплавном стал попавший в водозабор лёдСмотреть фотографии
16:03
83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятийСмотреть фотографии
 