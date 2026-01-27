Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупцией





Волгоградская область вошла в пятерку регионов по количеству зарегистрированных коррупционных преступлений. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликованы в докладе Центра политической информации, проанализировавшего ситуацию с коррупцией и антикоррупционную активность в субъектах РФ в условиях СВО».

В ходе исследования также был проведен расчет числа зарегистрированных коррупционных преступлений в регионах на 10 тыс. человек. В результате было установлено, что в 2024 году из 59 регионов, которые публиковали информацию о количестве коррупционных преступлений, лидерами по этому показателю на 10 тыс. человек являются Республика Бурятия (8,26), Республика Алтай (7,26), Республика Адыгея (5,16), Астраханская область (3,63), Волгоградская область (3,44).

Однако эксперты не считают, что данный показатель свидетельствует лишь о высоком уровне коррупционных преступлений. Это также может говорить об эффективности работы региональных правоохранительных органов, работающих в сфере борьбы с коррупцией, отмечено в докладе.

В общем рейтинге Волгоградская область расположилась на 38-40 месте. Так, регион получил 25 баллов за выявление коррупционных преступлений, еще 5 баллов – за информацию о 8 уволенных за коррупцию должностных лиц. Количество новостей о коррупционных преступлениях за 2024 год составило 53, за это региону начислили 10 баллов. Волгоградская область также оказалась на 35-м месте по прозрачности госзакупок, что принесло еще 14 баллов. А итоговый рейтинг региона составил 54.

Лидерами антикоррупционного рейтинга стали Воронежская область, Алтайский край и Челябинская область.