Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда

Сегодня, 27 января, у подножия Мамаева кургана в Волгограда прошел памятный митинг, посвященный 82-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней осады, которые выпали на долю жителей, стали страшным испытанием. По разным оценкам, в Ленинграде в те дни от голода и обстрелов погибли более 1 миллиона человек.





Депутаты городской и областной думы, ветераны, общественных и молодежных организаций в Волгограде возложили красные гвоздики к мемориальной плите «Ленинград» у подножия Мамаева кургана. Память погибших мирных жителей этого непокоренного города почтили минутой молчания.





В церемонии приняли участие и бойцы ОМОН «Сталинград», СОБР «Царицын» и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также ветераны войск правопорядка.

- Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города, - отметил помощник начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области по работе с ветеранами Роман Марчук.





Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. За это время от голода умерли 632 253 жителя города на Неве. В их числе были и дети.

Фото Волгоградской облдумы / Управления Росгвардии по Волгоградской области

