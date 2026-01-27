



Накануне, 26 января, в Санкт-Петербурге прошёл матч 17-го тура мужской гандбольной Суперлиги, в котором волгоградский «Каустик» потерпел поражение от «Зенита» со счётом 28:37.

В текущем сезоне команды решают разные задачи. Если действующий чемпион России «Зенит», идущий сейчас на втором месте в турнирной таблице, вновь нацелен на победу в турнире, то «химики», в свою очередь, сражаются за сохранение места в элитном дивизионе. Напомним, «Каустик» по-прежнему располагается на 11-й позиции с пятью заработанными очками.

Несколько дней назад подопечные Дмитрия Бочарникова встречались с грандом отечественного мужского гандбола - московским ЦСКА. Волгоградцы в гостях уступили финалистам прошлого чемпионата. Теперь им предстояло совершить визит к еще одному сопернику топ-уровня.

В данный момент в составе «Зенита» выступают воспитанники волгоградского гандбола. Но против своего родного клуба из них сыграл только Михаил Виноградов. Вратарь Виктор Киреев на площадке так и не появился, а Никита Ларин, в прошлом сезоне игравший за «Каустик», в заявку на матч не попал.

Первый тайм противостояния в Санкт-Петербурге получился практически равным. В начале игра и вовсе шла «мяч в мяч». На пятой минуте Артемий Тропин впервые вывел «Каустик» вперёд - 4:3. В середине тайма голкипер хозяев Дмитрий Кузнецов совершил три спасения подряд, а полевые игроки тем временем забросили три мяча (отличились Олег Луня и дважды Артём Кулак). Благодаря этому удачному отрезку «Зенит» получил небольшое преимущество, которое ему удалось сохранить до конца первой половины матча - 18:16.

Во втором тайме сине-бело-голубые стали набирать обороты и оторвались на вполне комфортные для себя «плюс шесть». Затем волгоградцы - Никита Светлов и Даниил Кольцов забросили три мяча и при счёте 23:20 в пользу «Зенита» вернулась интрига.

Но в дальнейшем сказался класс и опыт питерских спортсменов. Подопечные Дмитрия Торгованова стали надёжнее действовать в обороне. Плюс полевым игрокам помог Кузнецов, по итогам матча сделавший 14 сейвов при 34 совершенных бросках. Хозяева хладнокровно использовали свои моменты и довели дело до уверенной победы со счётом 37:28. Стоит отметить, что на фоне действующего чемпиона страны «Каустик» «не ударил в грязь лицом», однако при этом «химики» снова остались без заработанных очков.

Дмитрий Бочарников резюмировал итоги матча.

– В первом тайме у нас было больше сил и мы играли на равных, – рассказал специалист. – Во втором тайме более мастеровитые ребята из «Зенита» побежали, сделали меньше потерь, забили. А мы, наоборот, потеряли, дали забросить легкие мячи и подсели физически. В таком темпе не готовы пока играть. Результат на табло – он соответствует матчу.

Вратарь «Каустика» Никита Михайлов отразил 10 бросков.

– Мы старались, упирались, – заявил голкипер. – Играли «мяч в мяч», а потом случилось удаление, которое привело к разнице в два-три мяча. Впоследствии отрыв возрастал. Мы не смогли забросить свои мячи, сделали потери, не отстояли в защите. Где-то я не помог, где-то пацаны ошиблись. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Каустика» за то, что в нас верят, поддерживают. Спасибо моей невесте, родителям. Играем для них, стараемся. Результата пока нет, но надеемся, что он скоро будет. Делаем всё для этого.

В следующем матче 12 февраля «Каустик» в Москве сыграет с клубом МССУОР № 2-Академия, идущим на восьмом месте.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Каустик» (Волгоград) – 37:28 (18:16).

26 января. Санкт-Петербург. .МУСЦ. 730 зрителей.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Зенит»: Шаров (Кузнецов) – Виноградов (5), Луня (8), Солодовников (1), Зайцев (1), Павлюченков, Чирков (2) – Киселёв (3), Никанович (2), Хмельков (1), Ильтинский (2/2), Петров (1), Астрашапкин (2), Кулак (9).

«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Алексанян (1), Токмаков (6), Глущенко (4), Светлов (3), Кольцов (3/1), Тропин (4) – Кудинов, Косогов (1), Кумсков, Косенков (3), Кислюк (1), Васильев, Акрамов (2).

Штрафное время: 6 – 6.

7-метровые: 2/2 – 2/1.

Потери: 7 – 15.