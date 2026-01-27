Накануне, 26 января, в Санкт-Петербурге прошёл матч 17-го тура мужской гандбольной Суперлиги, в котором волгоградский «Каустик» потерпел поражение от «Зенита» со счётом 28:37.
В текущем сезоне команды решают разные задачи. Если действующий чемпион России «Зенит», идущий сейчас на втором месте в турнирной таблице, вновь нацелен на победу в турнире, то «химики», в свою очередь, сражаются за сохранение места в элитном дивизионе. Напомним, «Каустик» по-прежнему располагается на 11-й позиции с пятью заработанными очками.
Несколько дней назад подопечные Дмитрия Бочарникова встречались с грандом отечественного мужского гандбола - московским ЦСКА. Волгоградцы в гостях уступили финалистам прошлого чемпионата. Теперь им предстояло совершить визит к еще одному сопернику топ-уровня.
В данный момент в составе «Зенита» выступают воспитанники волгоградского гандбола. Но против своего родного клуба из них сыграл только Михаил Виноградов. Вратарь Виктор Киреев на площадке так и не появился, а Никита Ларин, в прошлом сезоне игравший за «Каустик», в заявку на матч не попал.
Первый тайм противостояния в Санкт-Петербурге получился практически равным. В начале игра и вовсе шла «мяч в мяч». На пятой минуте Артемий Тропин впервые вывел «Каустик» вперёд - 4:3. В середине тайма голкипер хозяев Дмитрий Кузнецов совершил три спасения подряд, а полевые игроки тем временем забросили три мяча (отличились Олег Луня и дважды Артём Кулак). Благодаря этому удачному отрезку «Зенит» получил небольшое преимущество, которое ему удалось сохранить до конца первой половины матча - 18:16.
Во втором тайме сине-бело-голубые стали набирать обороты и оторвались на вполне комфортные для себя «плюс шесть». Затем волгоградцы - Никита Светлов и Даниил Кольцов забросили три мяча и при счёте 23:20 в пользу «Зенита» вернулась интрига.
Но в дальнейшем сказался класс и опыт питерских спортсменов. Подопечные Дмитрия Торгованова стали надёжнее действовать в обороне. Плюс полевым игрокам помог Кузнецов, по итогам матча сделавший 14 сейвов при 34 совершенных бросках. Хозяева хладнокровно использовали свои моменты и довели дело до уверенной победы со счётом 37:28. Стоит отметить, что на фоне действующего чемпиона страны «Каустик» «не ударил в грязь лицом», однако при этом «химики» снова остались без заработанных очков.
Дмитрий Бочарников резюмировал итоги матча.
Вратарь «Каустика» Никита Михайлов отразил 10 бросков.
В следующем матче 12 февраля «Каустик» в Москве сыграет с клубом МССУОР № 2-Академия, идущим на восьмом месте.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Каустик» (Волгоград) – 37:28 (18:16).
Иван Тюгаев
Фото: Зенит / t.me