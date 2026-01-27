Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы России





В ночь с 26 на 27 января регионы РФ вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ. Дроны были перехвачены дежурными расчётами Минобороны.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Основной удар был сосредоточен на Курской области, где были сбиты девять БПЛА. Ещё пять смертоносных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Краснодарского края, по одному в Орловской и Белгородской областях. Ещё три БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Отметим, Волгоградскую область ночная атака обошла стороной. Беспилотная опасность не объявлялась. Ограничения на работу гражданской авиации не вводились.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ