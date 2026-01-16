Спорт

Обладатель Кубка России Александр Трошечкин перешёл в «Ротор»

16.01.2026 13:36
Сегодня, 16 января, центральный полузащитник Александр Трошечкин официально стал футболистом «Ротора». Контракт с новичком волгоградской команды рассчитан на полтора года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Трошечкин  воспитанник академии столичного «Локомотива». Ранее 29-летний игрок защищал цвета «Ростова», «Факела», «Тосно», «Авангарда», «Химок», «Ахмата», «Пари НН» и «Арсенала».

Трошечкин имеет богатый опыт выступлений в РПЛ, где он провёл 131 матч, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач. В Первой лиге в 94 встречах полузащитник 11 раз поразил ворота соперников и сделал восемь голевых передач.

В общей сложности Трошечкин сыграл 277 матчей, забил 30 голов и выполнил 21 голевую передачу.

В сезоне 2017/18 Трошечкин в составе «Тосно», главным тренером которого являлся наставник «Ротора» Дмитрий Парфёнов, стал обладателем Кубка России. Напомним, финал того турнира прошёл 9 мая на «Волгоград Арене». Трошечкин в решающем матче за трофей против курского «Авангарда» остался в запасе и в игру не вступил. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Ленинградской области. В 2020 году Александр уже вместе с «Химками» дошёл до финала Кубка страны.

Напомним, ранее в «Ротор» перешёл защитник Егор Данилкин.

Фото: СК «Ротор»

