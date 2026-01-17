Спорт

Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в Турции

17.01.2026 08:42
Накануне, 16 января, в Турции прошла первая тренировка волгоградского «Ротора» на сборе в Белеке, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в четверг игроки волгоградской команды в Москве прошли углубленное медицинское обследование и на следующий день отправились заграницу для подготовки к весенней части сезона Первой лиги.

Для участия в сборах, которые продлятся в Белеке до 19 февраля, тренерский штаб под руководством наставника Дмитрия Парфёнова вызвал 26 футболистов. В списке, конечно, есть и новички клуба, о чьих переходах «Ротор» объявил на текущей неделе – Егор Данилкин, Илья Родионов, Александр Трошечкин и Саид Алиев.

В тренировочном процессе принимают участие всего 26 игроков:

Вратари –  Сугробов, Литвенок, Чагров, Умиров.

Защитники –  Фомин, Данилкин, Шильников, Храмцов, Покидышев, Коротков, Клещенко, Бардыбахин.

Полузащитники –  Трошечкин, Родионов, Симонян, Сафронов, Кайнов, Сергей Макаров, Анатолий Макаров, Арбузов, Давидян.

Нападающие –  Азнауров, Никишин, Никифоров, Хохлачёв, Алиев.

Полузащитник Никита Плотников остался в Волгограде, где продолжает восстановление от полученной травмы.

В Турции у «Ротора» запланированы несколько товарищеских матчей. Как заявил Дмитрий Парфёнов по завершении сбора в Волгограде 13 января, в первых двух матчах в Белеке футболисты сыграют по тайму в обеих играх.

Информация о соперниках волгоградской команды по товарищеским встречам будет сообщена дополнительно.

Фото V102.RU (архив)

