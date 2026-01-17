«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игры





Накануне, 16 января, в Волгограде состоялся матч 17-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 32:28. Подробности первой домашней победы волгоградского клуба в 2026 году - в репортаже ИА «Высота 102».





«Динамо-Синара» и «Кубань» являются прямыми конкурентами в борьбе за шестое место по итогам регулярного чемпионата. Эта позиция с большей долей вероятности позволит избежать встречи с главными фаворитами чемпионата в первом раунде плей-офф – столичным ЦСКА или «Ростов-Доном». За шестую итоговую строчку борется и подмосковная «Звезда», которая в прошлом туре уступила как раз «Кубани» - 29:30. В свою очередь, бело-голубые в первом матче года на выезде обыграли «Уфу-Алису» – 39:35. В этой встрече в динамовском составе дебютировала Алиса Дворцевая, перешедшая в волгоградский клуб в конце прошлого года.





Дворцевая и открыла счёт в матче с «Кубанью». Первый тайм прошёл в напряженной борьбе и никто не смог оторваться от своих оппонентов. Равные по силе соперники поочередно сменяли друг друга в роли лидера.





На 28-й минуте во время броска по воротам Ангелины Куцеваловой Олеся Черненко ударила соперницу. Судьи после долгого видеопросмотра приняли решение наказать динамовскую гандболистку за грубое нарушение правил. Черненко показали красную карточку – она была удалена до конца матча.





В концовке тайма Екатерина Скивко взяла на себя лидерские функции и забросила три мяча в ворота желто-зеленых. На перерыв команды ушли при счёте 16:14 в пользу «Динамо-Синары».

На старте второго тайма София Чуракова реализовала 7–метровый, а вскоре Валентина Минченко подкараулила ошибку Ольги Акулининой и, убежав в быстрый отрыв, переиграла голкипера Юлиану Скнарь. Бело-голубые получили преимущество «плюс пять» – 20:15. Наставник «Кубани» Денис Сайфулин отреагировал на провальное начало тайма взятым тайм-аутом.

Минутный перерыв не помог гостям вернуться в игру. Волгоградская команда была максимально эффективна в атаке – залетали мячи в ворота с краёв и дальних дистанций. Отличились и ближайшие резервистки – Алёна Алексеева и Ангелина Кириченко. Была надёжна и вратарская бригада. Мария Дувакина действовала весьма уверенно на последнем рубеже и в общей сложности совершила 11 спасений, а её сменщица Людмила Баскакова в заключительной пятиминутке при счёте 31:26 отразила семиметровый в исполнении Алёны Игнатенко и тем самым окончательно убила интригу в игре. Динамовки спокойно довели дело до важнейшей с точки зрения таблицы победы – 32:28.





Концовку матча болельщики на «Динамо Арене» встретили на ногах, и аплодисментами поблагодарили волгоградский коллектив за первую домашнюю викторию в 2026 году.





Лучшими игроками в составах команд стали София Чуракова и Яна Савинова. Алиса Дворцевая и Алина Герасимова получили призы зрительских симпатий.

Итоги победной встречи подвёл Евгений Дмитриев.

- Сегодня была игра характеров. « Кубань» очень неуступчивая, бьётся до конца. Наши девчата молодцы. Завершили броски с краев, сзади. В первую очередь, сыграла защита и подтащили вратари в нужный момент. Плюс завершили моменты в нападении. Мы говорили перед матчем, что если сыграет вся команда, то, конечно, будет легче. В прошлой игре пропустили 35 мячей. Игроки сделали работу над ошибками. Теперь готовимся к тяжелому выезду к принципиальному сопернику, – заявил наставник «Динамо-Синары».





София Чуракова рассказала, за счёт чего удалось добиться положительного результата.

- У нас получалась игра в нападении. В защите также действовали слаженно, помогали друг другу. Сделали минимальное количество потерь, поэтому такой результат. Удаление Олеси Черненко добавило нам мотивации сыграть за неё и выиграть, – отметила волгоградская гандболистка.





Таким образом, «Динамо-Синара» закрепилось на седьмом месте с 16 очками. Столько очков имеет идущая выше «Звезда», но при этом у звенигородского клуба есть матч в запасе. Сегодня, 17 января, они встретится со столичным «Лучом». А в следующем туре «Звезда» и «Динамо-Синара» 24 января сойдутся в очном противостоянии в Подмосковье. Этот матч также будет очень важным для борьбы за шестую позицию.

«Динамо-Синара» – «Кубань» (Краснодар) – 32:28 (16:14).

16 января. Волгоград. «Динамо-Арена».1200 зрителей.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Скивко (4), Минченко (5), Загороднева (6), Сисенова (5), Чуракова (3/3), Гафонова (1) – Дворцевая (4), Черненко, Алексеева (1), Кириченко (3), Климова, Кириллова (1/1).

«Кубань»: Пойлова (Скнарь) – Савинова (4), Овчинникова (4), Гакаме (2), Герасимова (5), Куцевалова (5), Казиханова (2) – Серадская , Репина, Жилинскайте (1), Игнатенко (2/2), Промысленко , Дорошенко, Акулинина (3/3).

Штрафное время: 4 – 6.

7-метровые: 5/4 – 7/5.

Потери: 10 – 5.

























































Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев ИА «Высота 102»