Спорт

«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игры

Спорт 17.01.2026 11:29
0
17.01.2026 11:29


Накануне, 16 января, в Волгограде состоялся матч 17-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 32:28. Подробности первой домашней победы волгоградского клуба в 2026 году - в репортаже ИА «Высота 102». 


«Динамо-Синара» и «Кубань» являются прямыми конкурентами в борьбе за шестое место по итогам регулярного чемпионата. Эта позиция с большей долей вероятности позволит избежать встречи с главными фаворитами чемпионата в первом раунде плей-офф – столичным ЦСКА или «Ростов-Доном». За шестую итоговую строчку борется и подмосковная «Звезда», которая в прошлом туре уступила как раз «Кубани» - 29:30. В свою очередь, бело-голубые в первом матче года на выезде обыграли «Уфу-Алису» – 39:35. В этой встрече в динамовском составе дебютировала Алиса Дворцевая, перешедшая в волгоградский клуб в конце прошлого года.


Дворцевая и открыла счёт в матче с «Кубанью». Первый тайм прошёл в напряженной борьбе и никто не смог оторваться от своих оппонентов. Равные по силе соперники поочередно сменяли друг друга в роли лидера. 


На 28-й минуте во время броска по воротам Ангелины Куцеваловой Олеся Черненко ударила соперницу. Судьи после долгого видеопросмотра приняли решение наказать динамовскую гандболистку за грубое нарушение правил. Черненко показали красную карточку – она была удалена до конца матча.


В концовке тайма Екатерина Скивко взяла на себя лидерские функции и забросила три мяча в ворота желто-зеленых. На перерыв команды ушли при счёте 16:14 в пользу «Динамо-Синары».  

    

На старте второго тайма София Чуракова реализовала 7–метровый, а вскоре Валентина Минченко подкараулила ошибку Ольги Акулининой и, убежав в быстрый отрыв, переиграла голкипера Юлиану Скнарь. Бело-голубые получили преимущество «плюс пять» – 20:15. Наставник «Кубани» Денис Сайфулин отреагировал на провальное начало тайма взятым тайм-аутом.

 

Минутный перерыв не помог гостям вернуться в игру. Волгоградская команда была максимально эффективна в атаке – залетали мячи в ворота с краёв и дальних дистанций. Отличились и ближайшие резервистки – Алёна Алексеева и Ангелина Кириченко. Была надёжна и вратарская бригада. Мария Дувакина действовала весьма уверенно на последнем рубеже и в общей сложности совершила 11 спасений, а её сменщица Людмила Баскакова в заключительной пятиминутке при счёте 31:26 отразила семиметровый в исполнении Алёны Игнатенко и тем самым окончательно убила интригу в игре. Динамовки спокойно довели дело до важнейшей с точки зрения таблицы победы – 32:28.


Концовку матча болельщики на «Динамо Арене» встретили на ногах, и аплодисментами поблагодарили волгоградский коллектив за первую домашнюю викторию в 2026 году.   


Лучшими игроками в составах команд стали София Чуракова и Яна Савинова. Алиса Дворцевая и Алина Герасимова получили призы зрительских симпатий.

Итоги победной встречи подвёл Евгений Дмитриев.

- Сегодня была игра характеров. «Кубань» очень неуступчивая, бьётся до конца. Наши девчата молодцы. Завершили броски с краев, сзади. В первую очередь, сыграла защита и подтащили вратари в нужный момент. Плюс завершили моменты в нападении. Мы говорили перед матчем, что если сыграет вся команда, то, конечно, будет легче. В прошлой игре пропустили 35 мячей. Игроки сделали работу над ошибками. Теперь готовимся к тяжелому выезду к принципиальному сопернику, – заявил наставник «Динамо-Синары». 

София Чуракова рассказала, за счёт чего удалось добиться положительного результата.

- У нас получалась игра в нападении. В защите также действовали слаженно, помогали друг другу. Сделали минимальное количество потерь, поэтому такой результат. Удаление Олеси Черненко добавило нам мотивации сыграть за неё и выиграть, – отметила волгоградская гандболистка.

Таким образом, «Динамо-Синара» закрепилось на седьмом месте с 16 очками. Столько очков имеет идущая выше «Звезда», но при этом у звенигородского клуба есть матч в запасе. Сегодня, 17 января, они встретится со столичным «Лучом». А в следующем туре «Звезда» и «Динамо-Синара» 24 января сойдутся в очном противостоянии в Подмосковье. Этот матч также будет очень важным для борьбы за шестую позицию.

 

«Динамо-Синара» – «Кубань» (Краснодар) – 32:28 (16:14).

16 января. Волгоград. «Динамо-Арена».1200 зрителей.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).
«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Скивко (4), Минченко (5), Загороднева (6), Сисенова (5), Чуракова (3/3), Гафонова (1) – Дворцевая (4), Черненко, Алексеева (1), Кириченко (3), Климова, Кириллова (1/1). 
«Кубань»: Пойлова (Скнарь) – Савинова (4), Овчинникова (4), Гакаме (2), Герасимова (5), Куцевалова (5), Казиханова (2) – Серадская , Репина, Жилинскайте (1), Игнатенко (2/2), Промысленко , Дорошенко, Акулинина (3/3).
Штрафное время: 4 – 6.
7-метровые: 5/4 – 7/5.
Потери: 10 – 5.














Иван Тюгаев
Фото: Андрей Поручаев ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.01.2026 11:29
Спорт 17.01.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 08:42
Спорт 17.01.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 19:19
Спорт 16.01.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 18:17
Спорт 16.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:36
Спорт 16.01.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:01
Спорт 16.01.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2026 14:38
Спорт 15.01.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 19:35
Спорт 14.01.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 17:38
Спорт 14.01.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 11:13
Спорт 14.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 07:25
Спорт 14.01.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.01.2026 18:16
Спорт 13.01.2026 18:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.01.2026 16:04
Спорт 13.01.2026 16:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 18:12
Спорт 12.01.2026 18:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 17:37
Спорт 12.01.2026 17:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
13:44
Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тетиСмотреть фотографии
13:28
Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛАСмотреть фотографии
13:06
Режим 13-часовой угрозы БПЛА снят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Камышине родным двух героев передали Ордена мужестваСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области 17 января военные сбили 2 БПЛАСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»Смотреть фотографии
11:29
«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игрыСмотреть фотографии
10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в ТурцииСмотреть фотографии
08:36
Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсовСмотреть фотографии
08:18
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 17 январяСмотреть фотографии
07:37
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 январяСмотреть фотографии
07:19
50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
В два из шести обесточенных сел Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧССмотреть фотографии
06:15
Сотрудник ДПС с волгоградцами вытолкал заглохший на перекрестке MercedesСмотреть фотографии
06:11
В волгоградских магазинах изъяли 9 бутылок опасного напитка с алоэСмотреть фотографии
05:52
Ночью 17 января в Волгоградской области объявлена угроза БПЛАСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы осудили выходку водителя автобуса №88, выгнавшего на мороз пассажировСмотреть фотографии
21:23
Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодьюСмотреть фотографии
21:09
Осуждавшего СВО историка Ивана Куриллу Минюст внес в список иноагентовСмотреть фотографии
20:27
Водители сняли на видео полярные условия на трассе Волгоград-СаратовСмотреть фотографииCмотреть видео
 