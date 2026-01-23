Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве 

Накануне, 22 января, в Москве состоялся матч очередного тура мужской Суперлиги, в котором ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Каустик» – 43:28.
Столичная команда являлась очевидным фаворитом противостояния. Об этом говорило, в том числе, положение соперников в турнирной таблице. Армейцы, традиционно являющиеся одним из главных фаворитов сезона, до этой встречи занимали третье место. В свою очередь, «Каустик», который борется за выживание, располагался на предпоследней, 11-й позиции.
Напомним, 13 января подопечные Дмитрия Бочарникова дома сыграли вничью со СКИФом и после этого имели в активе пять очков. Но в Москве у «химиков» шансов на заработанные очки было немного.
Начало матча выдалось равным. На первой минуте команды обменялись точными попаданиями – счёт открыл игрок «Каустика» Владислав Васильев, а следом Алексей Курочкин сравнял. На старте игры хозяева регулярно выходили вперед, но гости их догоняли.
В середине тайма Даниил Кольцов в течение одной минуты не смог переиграть вратаря ЦСКА Вадима Богданова – сначала с 7–метрового, а затем при выходе один на один. После этого волгоградские гандболисты заметно снизили свою результативность.
Почти 10 минут «химикам» не удавалось поразить ворота соперников. За это время столичный коллектив убежал в комфортный для себя отрыв «плюс пять» – 15:10. Затем прервал голевое молчание Кольцов, реализовавший контратаку. На перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу ЦСКА.
В начале второго тайма Бочарников поменял исполнителя 7–метровых. Вместо Даниила Кольцова, который с «точки» промахнулся два раза с двух попыток, результативный штрафной бросок исполнил Станислав Токмаков. Но при этом сменивший на последнем рубеже Богданова Дмитрий Холмов творил настоящие чудеса и отражал практически каждый летящий в створ ворот мяч.
Постепенно красно-синие наращивали преимущество, и к середине второй половины вели «плюс десять». Тем не менее, Бочарников пытался встряхнуть своих подопечных взятым тайм-аутом. В ходе минутного перерыва в волгоградской команде пылали настоящие страсти – главный тренер и игроки, недовольные провальным ходом игры, не стеснялись разговаривать на повышенных тонах. А опытный игрок «Каустика» Сергей Косенков в это время высказывал претензии своим одноклубникам и призвал их действовать с большей самоотдачей.
Тайм-аут помог «химикам» на время взбодриться. В течение двух минут гости отличились трижды и сократили отставание на восемь мячей. Но на возрождение интриги этот игровой отрезок никак не повлиял. ЦСКА спокойно довёл дело до разгромной победы на классе со счётом 43:28. В следующем матче «Каустик» 26 января на выезде встретится с действующим чемпионом России – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Дмитрий Бочарников после противостояния с ЦСКА не скрывал своего разочарования от итогового результата и качества показанного гандбола в исполнении его подопечных.
ЦСКА (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 43:28 (17:13).
Иван Тюгаев
Фото: ГК ЦСКА