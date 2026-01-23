Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве 





Накануне, 22 января, в Москве состоялся матч очередного тура мужской Суперлиги, в котором ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Каустик» – 43:28.

Столичная команда являлась очевидным фаворитом противостояния. Об этом говорило, в том числе, положение соперников в турнирной таблице. Армейцы, традиционно являющиеся одним из главных фаворитов сезона, до этой встречи занимали третье место. В свою очередь, «Каустик», который борется за выживание, располагался на предпоследней, 11-й позиции.

Напомним, 13 января подопечные Дмитрия Бочарникова дома сыграли вничью со СКИФом и после этого имели в активе пять очков. Но в Москве у «химиков» шансов на заработанные очки было немного.

Начало матча выдалось равным. На первой минуте команды обменялись точными попаданиями – счёт открыл игрок «Каустика» Владислав Васильев, а следом Алексей Курочкин сравнял. На старте игры хозяева регулярно выходили вперед, но гости их догоняли.

В середине тайма Даниил Кольцов в течение одной минуты не смог переиграть вратаря ЦСКА Вадима Богданова – сначала с 7–метрового, а затем при выходе один на один. После этого волгоградские гандболисты заметно снизили свою результативность.

Почти 10 минут «химикам» не удавалось поразить ворота соперников. За это время столичный коллектив убежал в комфортный для себя отрыв «плюс пять» – 15:10. Затем прервал голевое молчание Кольцов, реализовавший контратаку. На перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу ЦСКА.

В начале второго тайма Бочарников поменял исполнителя 7–метровых. Вместо Даниила Кольцова, который с «точки» промахнулся два раза с двух попыток, результативный штрафной бросок исполнил Станислав Токмаков. Но при этом сменивший на последнем рубеже Богданова Дмитрий Холмов творил настоящие чудеса и отражал практически каждый летящий в створ ворот мяч.

Постепенно красно-синие наращивали преимущество, и к середине второй половины вели «плюс десять». Тем не менее, Бочарников пытался встряхнуть своих подопечных взятым тайм-аутом. В ходе минутного перерыва в волгоградской команде пылали настоящие страсти – главный тренер и игроки, недовольные провальным ходом игры, не стеснялись разговаривать на повышенных тонах. А опытный игрок «Каустика» Сергей Косенков в это время высказывал претензии своим одноклубникам и призвал их действовать с большей самоотдачей.

Тайм-аут помог «химикам» на время взбодриться. В течение двух минут гости отличились трижды и сократили отставание на восемь мячей. Но на возрождение интриги этот игровой отрезок никак не повлиял. ЦСКА спокойно довёл дело до разгромной победы на классе со счётом 43:28. В следующем матче «Каустик» 26 января на выезде встретится с действующим чемпионом России – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Бочарников после противостояния с ЦСКА не скрывал своего разочарования от итогового результата и качества показанного гандбола в исполнении его подопечных.

– Вообще ничем не доволен. У ЦСКА хорошо сыграла вратарская линия. Отстояли, закинули мяч за шиворот, оторвались. Потом сказался разный уровень. У ЦСКА все получалось, а мы сжались. В первом тайме мы забрасывали мячи. У вратаря (Богданова) больше 30% отраженных бросков, а у Холмова (во втором тайме) больше 50%. Мы и так до этого проигрывали в четыре мяча. Он сделал несколько сейвов и, можно сказать, игра была сделана. Мои ребята сжались, а армейцы, наоборот, раскрепостились и показывали хороший гандбол. Забрось мы эти мячи, игра во втором тайме была бы такой же, как в первом, – считает наставник волгоградской команды.

ЦСКА (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 43:28 (17:13).

22 января. Москва. ВА «Динамо». 333 зрителя.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).

ЦСКА: Богданов (Холмов, Локтев) – Михалин (5), Воробьёв (3), Шишкарёв (5/1), Ионов (2/1), Царапкин (2), Курочкин (3) – Ерканов (8/4), Москаленко (1), Филимонов (3), Касаткин (2), Белевцов (3), Шебельников (2), Кочура (4/1).

«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Кудинов (4), Косогов (1), Глущенко, Косенков (2), Акрамов (2), Васильев (2) – Алексанян, Токмаков (6/3), Кумсков (1), Светлов (2), Кольцов (2), Земляной, Кислюк (2), Тропин (4).

Штрафное время: 6 – 8.

7-метровые: 8/7 – 5/3.

Потери: 11 – 9.