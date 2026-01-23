Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Гандболисты «Каустика» проиграли ЦСКА в Москве 

Спорт 23.01.2026 10:02
0
23.01.2026 10:02


Накануне, 22 января, в Москве состоялся матч очередного тура мужской Суперлиги, в котором ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Каустик» – 43:28.

Столичная команда являлась очевидным фаворитом противостояния. Об этом говорило, в том числе, положение соперников в турнирной таблице. Армейцы, традиционно являющиеся одним из главных фаворитов сезона, до этой встречи занимали третье место. В свою очередь, «Каустик», который борется за выживание, располагался на предпоследней, 11-й позиции.

Напомним, 13 января подопечные Дмитрия Бочарникова дома сыграли вничью со СКИФом и после этого имели в активе пять очков. Но в Москве у «химиков» шансов на заработанные очки было немного.

Начало матча выдалось равным. На первой минуте команды обменялись точными попаданиями – счёт открыл игрок «Каустика» Владислав Васильев, а следом Алексей Курочкин сравнял. На старте игры хозяева регулярно выходили вперед, но гости их догоняли. 

В середине тайма Даниил Кольцов в течение одной минуты не смог переиграть вратаря ЦСКА Вадима Богданова – сначала с 7–метрового, а затем при выходе один на один. После этого волгоградские гандболисты заметно снизили свою результативность.

Почти 10 минут «химикам» не удавалось поразить ворота соперников. За это время столичный коллектив убежал в комфортный для себя отрыв «плюс пять» – 15:10. Затем прервал голевое молчание Кольцов, реализовавший контратаку. На перерыв команды ушли при счёте 17:13 в пользу ЦСКА.

В начале второго тайма Бочарников поменял исполнителя 7–метровых. Вместо Даниила Кольцова, который с «точки» промахнулся два раза с двух попыток, результативный штрафной бросок исполнил Станислав Токмаков. Но при этом сменивший на последнем рубеже Богданова Дмитрий Холмов творил настоящие чудеса и отражал практически каждый летящий в створ ворот мяч. 

Постепенно красно-синие наращивали преимущество, и к середине второй половины вели «плюс десять». Тем не менее, Бочарников пытался встряхнуть своих подопечных взятым тайм-аутом. В ходе минутного перерыва в волгоградской команде пылали настоящие страсти – главный тренер и игроки, недовольные провальным ходом игры, не стеснялись разговаривать на повышенных тонах. А опытный игрок «Каустика» Сергей Косенков в это время высказывал претензии своим одноклубникам и призвал их действовать с большей самоотдачей.

Тайм-аут помог «химикам» на время взбодриться. В течение двух минут гости отличились трижды и сократили отставание на восемь мячей. Но на возрождение интриги этот игровой отрезок никак не повлиял. ЦСКА спокойно довёл дело до разгромной победы на классе со счётом 43:28. В следующем матче «Каустик» 26 января на выезде встретится с действующим чемпионом России – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.   

Дмитрий Бочарников после противостояния с ЦСКА не скрывал своего разочарования от итогового результата и качества показанного гандбола в исполнении его подопечных.

Вообще ничем не доволен. У ЦСКА хорошо сыграла вратарская линия. Отстояли, закинули мяч за шиворот, оторвались. Потом сказался разный уровень. У ЦСКА все получалось, а мы сжались. В первом тайме мы забрасывали мячи. У вратаря (Богданова) больше 30% отраженных бросков, а у Холмова (во втором тайме) больше 50%. Мы и так до этого проигрывали в четыре мяча. Он сделал несколько сейвов и, можно сказать, игра была сделана. Мои ребята сжались, а армейцы, наоборот, раскрепостились и показывали хороший гандбол. Забрось мы эти мячи, игра во втором тайме была бы такой же, как в первом, – считает наставник волгоградской команды.  

ЦСКА (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 43:28 (17:13).

22 января. Москва. ВА «Динамо». 333 зрителя.
Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).
ЦСКА: Богданов (Холмов, Локтев) – Михалин (5), Воробьёв (3), Шишкарёв (5/1), Ионов (2/1), Царапкин (2), Курочкин (3) –  Ерканов (8/4), Москаленко (1), Филимонов (3), Касаткин (2), Белевцов (3), Шебельников (2), Кочура (4/1).
«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Кудинов (4), Косогов (1), Глущенко, Косенков (2), Акрамов (2), Васильев (2) – Алексанян, Токмаков (6/3), Кумсков (1), Светлов (2), Кольцов (2), Земляной, Кислюк (2), Тропин (4).
Штрафное время: 6 – 8.
7-метровые: 8/7 – 5/3.
Потери: 11 – 9.

Иван Тюгаев

Фото: ГК ЦСКА

