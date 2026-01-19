Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»



В Волгограде прошли матчи 12-го тура женской ватерпольной Суперлиги, в котором «Спартак» уступил ханты-мансийской «Югре» со счётом 13:14 и 12:13. Напомним, прошлый год красно-белые завершили двумя выездными победами над подмосковным «Штурмом-2002». После новогоднего перерыва «Спартак», занимающий восьмое место, встречался со своим соседом по турнирной таблице, который располагался на седьмой позиции – клубом «Югра». К слову, именно в эту команду из стана красно-белых перешли Анастасия Кошеутова и Александра Липина. А в составе волгоградского коллектива выступила новый игрок Валерия Сабурова, которая в прошлом сезоне защищала цвета нижегородского «Буревестника».

«Спартак-Волгоград» – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 13:14 (3:6, 2:3, 2:2, 6:3).

17 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Глеб Абдризяков (Челябинск), Александр Карузин (Дзержинск).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Бронникова (2), Кириленко, Стерликова, Сидорок (2), Федотова (5), Громова (1) – Сабурова (1), Воронкова (1), Суханова, Кагальницкова, Кожевникова, Зеленова.

«Югра»: Николаева – Кошеутова, Леонова (2), Климова (1), Микишева, Сависько (10), Яцкова, Рудометова (1) - Балаева, Шутова, Волдина, Липина, Горбунова, Клюсова, Микишева.

Удаления: 4-7

Первый матч начался с обмена точными попаданиями – отличились игрок гостей Виктория Климова и капитан «Спартака» Анастасия Федотова. Постепенно сибирячки стали отрываться от оппоненток, и по завершении периода они уверенно лидировали со счётом 6:3. Вторая восьмиминутка также осталась за «Югрой», в составе которой на этом отрезке трижды забросила Валерия Сависько. Хозяйки ответили двумя результативными бросками.

По результатам следующей четверти отрыв «Югры» в четыре мяча сохранился – 11:7. В конце противостояния красно-белые сократили отставание до минимума, но не ушли от итогового поражения со счётом 13:14.

Матч № 2

«Спартак-Волгоград» – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 12:13 (2:4, 2:0, 3:4, 5:5).

18 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Глеб Абдризяков (Челябинск), Александр Карузин (Дзержинск).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Бронникова (1), Кириленко (1), Стерликова (1), Сидорок (1), Федотова (2), Громова (2) – Сабурова (4), Воронкова, Суханова, Кагальницкова, Кожевникова, Зеленова.

«Югра»: Николаева – Кошеутова, Леонова, Климова (1), Микишева, Сависько (3), Рудометова (5) - Горшкова, Яркова, Шутова, Доломанова, Яцкова (2), Волдина, Липина (2).

Удаления: 6 - 11

Во втором матче, который получился не менее интересным, счёт открыли хозяйки. Сабурова реализовала численное преимущество. Гостьи быстро отыгрались. Пенальти реализовала Сависько. В следующей атаке Кошеутова была удалена за нарушение правил на Федотовой. С этим решением крайне не согласен был главный тренер «Югры» Владимир Федорин, который за споры с судейской бригадой получил красную карточку. Очередное большинство реализовала Сабурова. После этого сибирские ватерполистки отличились трижды подряд и к первому перерыву вели в счёте – 4:2.

Во второй четверти подопечные Александра Гайдукова догнали соперниц – поразили ворота Анна Сидорок и Вероника Громова. 4:4 по итогам первой половины матча. В третьей четверти гостьи завладели небольшим преимуществом. В концовке периода Варвара Рудометова завершила контратаку, а Федотова отличилась со свободного. «Югра» перед четвертой восьмиминуткой лидировала со счётом 8:7.

В начале следующей четверти забросила Громова. Вскоре Александр Гайдуков взял тайм-аут, сразу после которого Кириленко отправила мяч в сетку ворот оппоненток и вывела волгоградский коллектив вперёд. Но развить преимущество хозяйкам бассейна не удалось.

В середине периода отличилась Липина. Затем команды устроили голевую перестрелку. Только на последней минуте победитель стал практически определён в результате точного броска Рудометовой в большинстве и тем самым «Югра» оторвалась на «плюс два». До финальной сирены Анастасия Стерликова успела сократить итоговый отрыв. На большее хозяйкам времени уже не хватило. Как и накануне, минимальную победу праздновал ханты-мансийский коллектив, но на этот раз со счётом 13:12.

Итоги встречи подвёл тренер «Спартака» Алексей Панфили.

– Обе команды играли хорошо. «Югра» победила за счёт наших ошибок. Очень много мы ошибались в защите, не выполнили тренерскую установку. Нам есть над чем работать, – отметил специалист.

В следующем туре «Спартак», продолжающий занимать восьмое место с 12 очками, 23 и 24 января на выезде встретится с идущей на третьем месте первоуральской «Евразией».

Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области