Спорт

Форвард Саид Алиев усилил нападение «Ротора»

Спорт 16.01.2026 19:19
16 января вслед за переходами Александра Трошечкина и Ильи Родионова «Ротор» объявил о подписании контракта сроком на полтора года с 27-летним форвардом Саидом Алиевым, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба.

Алиев является уроженцем Махачкалы и воспитанником местного футбола. Центральный нападающий играл за «Луч», «Нижний Новгород», «Велес», «Тамбов», «Крымтеплицу», «Чайку», «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» и «Черноморец».

В нынешнем сезоне в составе новороссийского клуба Алиев забил восемь мячей за 21 игру Первой лиги. На данный момент новобранец волгоградской команды входит в пятёрку лучших бомбардиров турнира.

На уровне подэлитного дивизиона в общей сложности в 147 встречах Алиев 35 раз поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач. Суммарно за карьеру нападающий провёл 262 матча, отличился 65 раз и оформил 14 результативных передач.

В сезоне 2023/24 Алиев в составе хабаровского СКА стал четвертьфиналистом Кубка страны. В том турнире форвард отметился тремя забитыми мячами в четырех встречах.

Напомним, в январе волгоградский клуб покинули защитники Андрей Семёнов и Максим Швецов, полузащитник Михаил Мальцев и нападающий Дмитрий Лаврищев. 

Фото: СК «Ротор» 

