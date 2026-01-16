Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальти





Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 15 января, в первом матче третьего тура мужской Суперлиги дома обыграли своего принципиального соперника и действующего чемпиона страны – казанский «КОС-Синтез». Основное время закончилось вничью (12:12), а в серии пенальти со счётом 4:2 победили красно-белые. Подробности захватывающей встречи – в репортаже ИА «Высота 102».





Отметим, «Спартак» и «КОС-Синтез» являются самыми титулованными клубами страны. В последние годы именно эти клубы регулярно разыгрывали титул чемпиона России, а на старте текущего сезона соперники встретились в Суперкубке. В том матче успех праздновал казанский коллектив, в составе которого есть и бывшие спартаковские ватерполисты –10:9.





Обе команды претендуют на чемпионство и в нынешнем чемпионате. «КОС-Синтез», который в Суперлиге шёл без поражений до вчерашней встречи, располагается на первом месте в турнирной таблице, а волгоградский клуб идёт на второй позиции.





На 13-й секунде первой игры спартаковец Михаил Иванков открыл счёт. Через полторы минуты Кирилл Носаев удвоил преимущество. В следующей своей атаке казанцы сократили отставание – отличился Роман Шепелев. До конца тайма команды ещё по разу поразили ворота друг друга - точными бросками отметились Роман Усов и экс-игрок красно-белых Арслан Закиров.





Вторая четверть по счёту осталась полностью за подопечными Владимира Карабутова, которые совершили мощный рывок и оторвались от гостей. Дважды Роман Усов, а также Тимур Шайхутдинов, Владимир Нежинский в контратаке и Артём Жабкин в большинстве отметились попаданиями. Стоит отметить и надёжную игру спартаковского вратаря Петра Федотова по итогам четверти (три совершенных спасения).





Преимущество «Спартака» к середине встречи оказалось весомым – 8:3. Красно-белые, активно подгоняемые своими болельщиками на трибунах родного бассейна, в первой половине противостояния поймали кураж, продемонстрировали высокую результативность и хорошую игру в защите.





В следующем игровом отрезке спартаковцы сбавили обороты – третья четверть в итоге осталась за казанскими ватерполистами – 3:2. В заключительном периоде «Синтез» показал класс и устремился в погоню за хозяевами. За три с половиной минуты до конца преимущество «Спартака» было весьма комфортным – 11:8. Но гостям удалось организовать финальный штурм. На последней минуте, по ходу которой хозяева дважды нарушили правила (Иванков с Носаевым были удалены), бывший спартаковец Адель Латыпов сократил отставание до минимума, а благодаря точному броску Шепелева «Синтез» ушёл от поражения в основное время – ничья 12:12. Победитель матча определился в серии пенальти.





В пятиметровых бросках казанцы забросили всего дважды. В свою очередь, в волгоградском составе поразили ворота Степан Андрюков, Константин Шейкин, Роман Усов и Сергей Буланаев.





Таким образом, в первом матче 2026 года красно-белые одержали победу над принципиальным оппонентом и теперь имеют 20 очков в турнирной таблице. Отставание от «Синтеза» на данный момент составляет восемь очков.





Владимир Карабутов подвёл итоги встречи.

- Показали максимальную концентрацию, исходя из своей готовности на данный момент, – заявил наставник красно-белых. – Отмечу у нас всю команду. Что касается «Синтеза», то там опытные игроки выступают. Понравились у них Шепелев, Лисунов, Латыпов и Закиров. В целом, можно выделить у соперника семь-восемь человек, которые во второй половине собрались и отыграли очень здорово.

Сегодня, 16 января, в 18-00 ч. в бассейне на Семи ветрах начнётся второй матч между «Спартаком» и «КОС-Синтезом». Вход на игру свободный.





«Спартак-Волгоград-» – «КОС-Синтез» (Казань) – 16:14 (3:2, 5:1, 2:3, 2:6, серия пенальти 4:2).

15 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Глеб Абдризяков (Челябинск), Александр Карузин (Дзержинск).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Иванков (1), Носаев (1), Шайхутдинов (1), Усов (5/1), Шейкин (1/1), Еськов (1) – Шулев, Жабкин (1), Нежинский (1), Буланаев (1/1), Андрюков (2/1), Рудай (1),

«КОС-Синтез»: Чирков – Закиров (1), Одинцов, Васильев (1), Лазарев (2/1), Шепелев (3), Лисунов, Деревянкин (2), Ярлыченко, Латыпов (3), Костров, Киселев, Зиннуров (1/1).

Пенальти: 4 – 2.

Иван Тюгаев