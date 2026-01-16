Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальти

Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 15 января, в первом матче третьего тура мужской Суперлиги дома обыграли своего принципиального соперника и действующего чемпиона страны – казанский «КОС-Синтез». Основное время закончилось вничью (12:12), а в серии пенальти со счётом 4:2 победили красно-белые. Подробности захватывающей встречи – в репортаже ИА «Высота 102».
Отметим, «Спартак» и «КОС-Синтез» являются самыми титулованными клубами страны. В последние годы именно эти клубы регулярно разыгрывали титул чемпиона России, а на старте текущего сезона соперники встретились в Суперкубке. В том матче успех праздновал казанский коллектив, в составе которого есть и бывшие спартаковские ватерполисты –10:9.
Обе команды претендуют на чемпионство и в нынешнем чемпионате. «КОС-Синтез», который в Суперлиге шёл без поражений до вчерашней встречи, располагается на первом месте в турнирной таблице, а волгоградский клуб идёт на второй позиции.
На 13-й секунде первой игры спартаковец Михаил Иванков открыл счёт. Через полторы минуты Кирилл Носаев удвоил преимущество. В следующей своей атаке казанцы сократили отставание – отличился Роман Шепелев. До конца тайма команды ещё по разу поразили ворота друг друга - точными бросками отметились Роман Усов и экс-игрок красно-белых Арслан Закиров.
Вторая четверть по счёту осталась полностью за подопечными Владимира Карабутова, которые совершили мощный рывок и оторвались от гостей. Дважды Роман Усов, а также Тимур Шайхутдинов, Владимир Нежинский в контратаке и Артём Жабкин в большинстве отметились попаданиями. Стоит отметить и надёжную игру спартаковского вратаря Петра Федотова по итогам четверти (три совершенных спасения).
Преимущество «Спартака» к середине встречи оказалось весомым – 8:3. Красно-белые, активно подгоняемые своими болельщиками на трибунах родного бассейна, в первой половине противостояния поймали кураж, продемонстрировали высокую результативность и хорошую игру в защите.
В следующем игровом отрезке спартаковцы сбавили обороты – третья четверть в итоге осталась за казанскими ватерполистами – 3:2. В заключительном периоде «Синтез» показал класс и устремился в погоню за хозяевами. За три с половиной минуты до конца преимущество «Спартака» было весьма комфортным – 11:8. Но гостям удалось организовать финальный штурм. На последней минуте, по ходу которой хозяева дважды нарушили правила (Иванков с Носаевым были удалены), бывший спартаковец Адель Латыпов сократил отставание до минимума, а благодаря точному броску Шепелева «Синтез» ушёл от поражения в основное время – ничья 12:12. Победитель матча определился в серии пенальти.
В пятиметровых бросках казанцы забросили всего дважды. В свою очередь, в волгоградском составе поразили ворота Степан Андрюков, Константин Шейкин, Роман Усов и Сергей Буланаев.
Таким образом, в первом матче 2026 года красно-белые одержали победу над принципиальным оппонентом и теперь имеют 20 очков в турнирной таблице. Отставание от «Синтеза» на данный момент составляет восемь очков.
Владимир Карабутов подвёл итоги встречи.
Сегодня, 16 января, в 18-00 ч. в бассейне на Семи ветрах начнётся второй матч между «Спартаком» и «КОС-Синтезом». Вход на игру свободный.
«Спартак-Волгоград-» – «КОС-Синтез» (Казань) – 16:14 (3:2, 5:1, 2:3, 2:6, серия пенальти 4:2).
Иван Тюгаев
Фото: Андрей Поручаев ИА «Высота 102»