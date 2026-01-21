«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лиги

Волгоградский «Ротор» второй сезон подряд лидирует в рейтинге посещаемости матчей в Первой лиге, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Футбольной национальной лиги.

Согласно опубликованной презентации «Футбольный ландшафт», в которой приведены статистические итоги работы ФНЛ за 2025 год, 10 домашних матчей «Ротора» в сезоне 2025/26 посетили 161361 человек. Это с отрывом лучший показатель в лиге. На втором месте идёт «Урал» из Екатеринбурга (98453), а тройку замыкает воронежский «Факел» - 93169. И по средней посещаемости волгоградский клуб идет на первом месте (16136 болельщиков).

Также «Ротор» - единственная команда в турнире, которая на своих матчах собрала аудиторию более 20 тысяч болельщиков. Самыми посещаемыми играми в сезоне стали противостояния на «Волгоград Арене» с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (21118 зрителей) и «Спартаком» из Костромы (20050).

Кроме того, Волгоградская область заняла первое место по посещаемости в ФНЛ среди субъектов РФ. Матчи «Ротора» и выступающего во Второй лиге Б «Ротора-2» посетили в общей сложности 165469 человек. Следом идут Свердловская область, которая представлена «Уралом», «Уралом-2» и «Уральцем» (102961), и Воронежская область. В этом регионе выступает только один клуб - лидирующий на данный момент в турнирной таблице Первой лиги «Факел».