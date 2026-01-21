Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лиги

Спорт 21.01.2026 14:12
21.01.2026 14:12

Волгоградский «Ротор» второй сезон подряд лидирует в рейтинге посещаемости матчей в Первой лиге, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Футбольной национальной лиги.

Согласно опубликованной презентации «Футбольный ландшафт», в которой приведены статистические итоги работы ФНЛ за 2025 год, 10 домашних матчей «Ротора» в сезоне 2025/26 посетили 161361 человек. Это с отрывом лучший показатель в лиге. На втором месте идёт «Урал» из Екатеринбурга (98453), а тройку замыкает воронежский «Факел» - 93169. И по средней посещаемости волгоградский клуб идет на первом месте (16136 болельщиков).

Также «Ротор» - единственная команда в турнире, которая на своих матчах собрала аудиторию более 20 тысяч болельщиков. Самыми посещаемыми играми в сезоне стали противостояния на «Волгоград Арене» с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (21118 зрителей) и «Спартаком» из Костромы (20050).

Кроме того, Волгоградская область заняла первое место по посещаемости в ФНЛ среди субъектов РФ. Матчи «Ротора» и выступающего во Второй лиге Б «Ротора-2» посетили в общей сложности 165469 человек. Следом идут Свердловская область, которая представлена «Уралом», «Уралом-2» и «Уральцем» (102961), и Воронежская область. В этом регионе выступает только один клуб - лидирующий на данный момент в турнирной таблице Первой лиги «Факел».

Напомним, следующий домашний матч после возобновления сезона «Ротор» проведёт в начале марта против «Урала».

15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолковСмотреть фотографии
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского районаСмотреть фотографии
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лигиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛАСмотреть фотографии
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погодеСмотреть фотографии
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человекаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите РодиныСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилищаСмотреть фотографии
12:09
Андрей Бочаров отправился в ЛНРСмотреть фотографии
11:41
Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:28
Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлурговСмотреть фотографии
11:27
Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдераСмотреть фотографии
11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
11:06
В Котово простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем КравченкоСмотреть фотографии
11:02
Михайловский рыбозавод требуют признать банкротомСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное делоСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалидаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗСмотреть фотографии
10:20
Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысячСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде неизвестный поджег электросамокаты участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибылиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде гололёд и морозы спровоцировали бум на срочные автоуслугиСмотреть фотографии
09:08
В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонтаСмотреть фотографии
08:37
Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 январяСмотреть фотографии
07:59
Минобороны России за ночь сбило 75 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:38
Волгоградцам посоветовали защитить «Госуслуги» с помощью близкихСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:47
В СФР рассказали волгоградцам о новых правилах выдачи пособий на детейСмотреть фотографии
06:30
В Волгоградской области в 2026 году сезон весенней охоты сдвинется на неделюСмотреть фотографии
 