



В Волгограде состоялся второй матч третьего тура мужской Суперлиги, в котором «Спартак» встречался с действующим чемпионом России – казанским «КОС-Синтезом». Эта игра завершилась вничью - 12:12.

Напомним, в первой встрече 15 января хозяева вырвали победу в серии пенальти – 16:14. Повторное противостояние принципиальных соперников получилось не менее событийным.

Счёт в матче открыл экс-спартаковец Николай Лазарев. Затем капитан хозяев Михаил Рудай сравнял в большинстве. До перерыва Роман Усов и Сергей Буланаев отличились по разу. 3:1 по завершении стартового периода в пользу спартаковской команды. Во второй восьмиминутке соперники по три раза поразили ворота друг друга. Перед большим перерывом Тимур Шайхутдинов отличился с пенальти и сделал счёт 6:4 в пользу волгоградцев по итогам первой половины матча.





В третьей четверти казанцы догнали соперника – поразили ворота бывший игрок красно-белых Сергей Лисунов и Роман Шепелев. Меньше чем за минуту хозяева восстановили отрыв благодаря точным попаданиям Артёма Жабкина и Романа Усова. На последней минуте четверти еще один экс-спартаковец Адель Латыпов отправил мяч в сетку. К заключительной восьмиминутке установилось равенство на табло – 9:9.

В последней четверти «Синтез» вырвался вперёд. Иван Васильев сначала реализовал пенальти, а потом отличился с игры. Наставник «Спартака» Владимир Карабутов при «минус два» взял тайм-аут.

После полученных указаний красно-белые забросили два мяча подряд в ворота соперника – Роман Усов и Константин Шейкин были точны. В самой концовке судья показал красную карточку Аделю Латыпову и Николаю Лазареву. За четыре секунды до завершения основного времени Михаил Иванков вывел хозяев вперед.





Но оставшегося времени гостям хватило, чтобы провести ответную атаку. Иван Васильев забросил мяч вместе с финальной сиреной. Сначала этот гол не был засчитан, так как время матча истекло. Но уже после завершения встречи организаторы чемпионата объявили, что спорная ситуация была пересмотрена, поэтому мяч Васильева должен быть засчитан. В итоге встреча завершилась вничью со счётом 12:12, а серия пенальти, в которой и будет выявлен победитель, состоится 20 февраля в рамках ответных встреч.