Спорт

Ватерполисты «Спартака» и «Синтеза» в повторном матче не выявили победителя 

Спорт 17.01.2026 21:21
0
17.01.2026 21:21


В Волгограде состоялся второй матч третьего тура мужской Суперлиги, в котором «Спартак» встречался с действующим чемпионом России – казанским «КОС-Синтезом». Эта игра завершилась вничью - 12:12.

Напомним, в первой встрече 15 января хозяева вырвали победу в серии пенальти – 16:14. Повторное противостояние принципиальных соперников получилось не менее событийным.

Счёт в матче открыл экс-спартаковец Николай Лазарев. Затем капитан хозяев Михаил Рудай сравнял в большинстве. До перерыва Роман Усов и Сергей Буланаев отличились по разу. 3:1 по завершении стартового периода в пользу спартаковской команды. Во второй восьмиминутке соперники по три раза поразили ворота друг друга. Перед большим перерывом Тимур Шайхутдинов отличился с пенальти и сделал счёт 6:4 в пользу волгоградцев по итогам первой половины матча.


В третьей четверти казанцы догнали соперника – поразили ворота бывший игрок красно-белых Сергей Лисунов и Роман Шепелев. Меньше чем за минуту хозяева восстановили отрыв благодаря точным попаданиям Артёма Жабкина и Романа Усова. На последней минуте четверти еще один экс-спартаковец Адель Латыпов отправил мяч в сетку. К заключительной восьмиминутке установилось равенство на табло – 9:9.

В последней четверти «Синтез» вырвался вперёд. Иван Васильев сначала реализовал пенальти, а потом отличился с игры.  Наставник «Спартака» Владимир Карабутов при «минус два» взял тайм-аут.

После полученных указаний красно-белые забросили два мяча подряд в ворота соперника – Роман Усов и Константин Шейкин были точны. В самой концовке судья показал красную карточку Аделю Латыпову и Николаю Лазареву. За четыре секунды до завершения основного времени Михаил Иванков вывел хозяев вперед.


Но оставшегося времени гостям хватило, чтобы провести ответную атаку. Иван Васильев забросил мяч вместе с финальной сиреной. Сначала этот гол не был засчитан, так как время матча истекло. Но уже после завершения встречи организаторы чемпионата объявили, что спорная ситуация была пересмотрена, поэтому мяч Васильева должен быть засчитан. В итоге встреча завершилась вничью со счётом 12:12, а серия пенальти, в которой и будет выявлен победитель, состоится 20 февраля в рамках ответных встреч.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.01.2026 21:53
Спорт 17.01.2026 21:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 21:21
Спорт 17.01.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 11:29
Спорт 17.01.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 08:42
Спорт 17.01.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 19:19
Спорт 16.01.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 18:17
Спорт 16.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:36
Спорт 16.01.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:01
Спорт 16.01.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2026 14:38
Спорт 15.01.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 19:35
Спорт 14.01.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 17:38
Спорт 14.01.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 11:13
Спорт 14.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 07:25
Спорт 14.01.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.01.2026 18:16
Спорт 13.01.2026 18:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.01.2026 16:04
Спорт 13.01.2026 16:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:53
«Ротор» на сборах в Турции сыграет с клубами из Казахстана и УзбекистанаСмотреть фотографии
21:47
В Котово ради безопасности жителей отменили купания на КрещениеСмотреть фотографии
21:21
Ватерполисты «Спартака» и «Синтеза» в повторном матче не выявили победителя Смотреть фотографии
21:08
Бастрыкин услышал измученных гулом снежных пушек волгоградцевСмотреть фотографии
20:38
«Люди предлагали ставить им целые памятники»: создатель волжских сусликов – об их небывалой популярности и вандализмеСмотреть фотографии
19:59
46-летний житель Урюпинска загадочно пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
19:30
Волгоградцев все чаще застают за скручиванием номеров на платных парковках. Что за это будет?Смотреть фотографии
18:27
Часть Котово осталась в лютый мороз без газаСмотреть фотографии
18:12
Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплатСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы в валенках сыграли в футболСмотреть фотографии
17:01
«Не верю, что мой сын виноват»: как живет многодетная семья из села Волгоградской области, которая должна полмиллиарда государствуСмотреть фотографии
15:52
72-летняя волгоградка лишилась 29 тысяч после заказа морепродуктовСмотреть фотографии
15:29
Энергетики вернули свет в 6 сел Волгоградской области после снежной буриСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
«За этим стоит одиночество»: волгоградский психолог рассказала, как распознать в себе тревожный «синдром «Плюшкина»Смотреть фотографии
15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
13:44
Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тетиСмотреть фотографии
13:28
Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛАСмотреть фотографии
13:06
Режим 13-часовой угрозы БПЛА снят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Камышине родным двух героев передали Ордена мужестваСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области 17 января военные сбили 2 БПЛАСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»Смотреть фотографии
11:29
«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игрыСмотреть фотографии
10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 