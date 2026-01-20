Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Спорт

Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Спорт 20.01.2026 17:41
0
20.01.2026 17:41


Сегодня, 20 января, волгоградский «Ротор» объявил о назначении Александра Павленко на должность тренера.  Специалист, которому сегодня исполнился 41 год, вошёл в штаб Дмитрия Парфёнова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В игровой карьере Павленко провёл 477 матчей, в которых забил 69 голов и сделал 56 результативных передач. Александр, выступавший на позиции полузащитника, становился чемпионом России, обладателем Кубка страны, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе московского «Спартака». 

В 2018 году Павленко стал тренером. В этом качестве он работал в махачкалинском «Анжи», а также в столичных «Родине» и «Торпедо». В московских командах он также являлся одним из ассистентов Дмитрия Парфёнова.

Напомним, ранее в тренерский штаб «Ротора» вошли старший тренер Юрий Ковтун, специалист по физической подготовке Данил Дресвянников и тренер-аналитик Дмитрий Столбиков. 

Фото СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.01.2026 18:05
Спорт 20.01.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2026 17:41
Спорт 20.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.01.2026 17:13
Спорт 19.01.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 21:53
Спорт 17.01.2026 21:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 21:21
Спорт 17.01.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 11:29
Спорт 17.01.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2026 08:42
Спорт 17.01.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 19:19
Спорт 16.01.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 18:17
Спорт 16.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:36
Спорт 16.01.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2026 13:01
Спорт 16.01.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2026 14:38
Спорт 15.01.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 19:35
Спорт 14.01.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 17:38
Спорт 14.01.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2026 11:13
Спорт 14.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
В Волгограде любитель рептилий попал на удочку аферистовСмотреть фотографии
20:06
Волгоградцам назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестатаСмотреть фотографии
19:57
25786 жителей Волгоградской окунулись в купелях на КрещениеСмотреть фотографии
19:31
Фонд капремонта заплатил горе-подрядчику 145 млн: суд расторг 9 контрактовСмотреть фотографии
19:23
В Волжском пенсионеру грозит 3 года колонии за продажу банковской картыСмотреть фотографии
19:02
Бонус для многодетных: волгоградцам засчитают все отпуска по уходу за детьми до 1,5 летСмотреть фотографии
18:05
Юные футболисты Роман Литенко и Егор Кычанов подписали контракты с «Ротором-2»Смотреть фотографии
17:41
Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»Смотреть фотографии
17:16
В Котельниково спортивный новый год открылся «Рождественским кубком-2026»Смотреть фотографии
17:09
«В квартирах 11 градусов»: отопление пропало в двухэтажках хутора Медведев под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:05
Замминистра обороны России исполнил мечту волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
В Волгограде восстановлено газоснабжение СпартановкиСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде ищут подрядчика на капремонт колледжа за 123 млн рублейСмотреть фотографии
15:12
«Постараемся запустить к вечеру»: в Волгограде лихач на авто оставил Спартановку без газаСмотреть фотографии
14:52
Волгоградские врачи спасли 19-летнюю девушку с редкой патологией сосудовСмотреть фотографии
14:32
1,6 млрд рублей выделили волгоградским учителям за классное руководствоСмотреть фотографии
13:00
Психбольницу в Ложках после убийства пациентом санитара возглавил Игорь КондратьевСмотреть фотографии
12:58
Волгоградцам пришло время отчитаться о доходах: кому, как и в какой срокСмотреть фотографии
12:48
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:46
Волгоградская дачница фиктивно приютила пятерых иностранцевСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области отменена пятичасовая угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде поставлена точка в деле о взятке в кофейных стаканахСмотреть фотографии
11:37
Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластикуСмотреть фотографии
11:32
Росводресурсы до 10 февраля продлили режим пропуска вод Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:19
В Волгограде послевоенный дом треснул после капремонтаСмотреть фотографии
10:48
Авиасообщение с Москвой нарушено из-за ограничений в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
10:30
Под Ростовом спасли лебедя, охранявшего погибшую возлюбленнуюСмотреть фотографии
10:25
«Всё, ушёл под лёд»: под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
Грузовик снес барьерное ограждение и столб в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде нарушено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
 