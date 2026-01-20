Александр Павленко вошёл в тренерский штаб «Ротора»





Сегодня, 20 января, волгоградский «Ротор» объявил о назначении Александра Павленко на должность тренера. Специалист, которому сегодня исполнился 41 год, вошёл в штаб Дмитрия Парфёнова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В игровой карьере Павленко провёл 477 матчей, в которых забил 69 голов и сделал 56 результативных передач. Александр, выступавший на позиции полузащитника, становился чемпионом России, обладателем Кубка страны, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе московского «Спартака».

В 2018 году Павленко стал тренером. В этом качестве он работал в махачкалинском «Анжи», а также в столичных «Родине» и «Торпедо». В московских командах он также являлся одним из ассистентов Дмитрия Парфёнова.

Напомним, ранее в тренерский штаб «Ротора» вошли старший тренер Юрий Ковтун, специалист по физической подготовке Данил Дресвянников и тренер-аналитик Дмитрий Столбиков.