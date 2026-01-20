Юные футболисты Роман Литенко и Егор Кычанов подписали контракты с «Ротором-2»





Сегодня, 20 января, воспитанники волгоградского футбола - 16-летний полузащитник Роман Литенко и 16-летний защитник Егор Кычанов подписали трёхлетние профессиональные контракты с «Ротором-2», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского клуба.

Литенко занимался футболом в СШОР №19 «Олимпия» под руководством тренера Дмитрия Иванова. В марте 2020 года Роман перешёл в СШ «Ротор», где его тренерами-преподавателями были Константин Михайлов, Никита Михайлов и Денис Снимщиков. За два сезона в Юношеской футбольной лиге Юг Литенко в 51 игре 18 раз поразил ворота соперников и сделал 11 результативных передач.

Кычанов выступал за СШ «Ротор» с февраля 2024 года под руководством Никиты Михайлова и Дениса Снимщикова. В течение двух сезонов в ЮФЛ Юг Егор в 35 встречах забил девять мячей и оформил пять голевых передач.

Фото СК «Ротор»



