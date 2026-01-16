Спорт

Илья Родионов стал третьим новичком «Ротора»

Спорт 16.01.2026 18:17
16.01.2026 18:17


Сегодня, 16 января, воспитанник калужского футбола Илья Родионов подписал контракт с «Ротором» на два с половиной года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Родионов в 17 лет перешёл в «Зенит» и стал выступать за команды структуры клуба из Северной столицы. Вместе с академией «Зенит» становился чемпионом Юношеской футбольной лиги-2. Затем на правах аренды Родионов присоединился к новороссийскому «Черноморцу», который летом 2025 года выкупил права на 21-летнего футболиста.

Илья провёл 43 матча на уровне Первой лиги, в которых отличился четыре раза и сделал пять голевых передач.12 октября прошлого года Родионов сыграл против «Ротора» на «Волгоград Арене», но был заменён уже на 43-й минуте. Эта встреча в рамках 14-го тура завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-голубых.

Полузащитник также вызывается в молодёжную сборную России. За национальные команды разных возрастов Родионов провёл 14 встреч и забил один мяч.

Всего за карьеру Илья в 159 играх забил 30 голов и оформил 33 результативные передачи.

Напомним, сегодня «Ротор» также объявил о подписании контракта с Александром Трошечкиным. Кроме того, 12 января Егор Данилкин стал футболистом волгоградской команды.

 
Фото: СК «Ротор»

