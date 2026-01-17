Спорт

«Ротор» на сборах в Турции сыграет с клубами из Казахстана и Узбекистана

Спорт 17.01.2026 21:53
Волгоградский «Ротор» на предсезонных сборах в турецком Белеке проведёт семь матчей. В числе соперников - оппоненты из Первой лиги, а также коллективы из Казахстана и Узбекистана, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сине голубые встретятся с «Чайкой» (23 января), «Уфой» (31 января), бывшей командой главного тренера сине-голубых Дмитрия Парфёнова казахстанским «Актобе» (8 февраля), красноярским «Енисеем» (14 февраля), узбекским «Сурханом» (17 февраля) и ульяновской «Волгой» (18 февраля). Еще один спарринг запланирован на 11 февраля. Соперник на эту дату пока не известен. 

Время начала матчей и подробности трансляций со сборов станут известны позднее. Отметим, встречи с «Енисеем», «Сурханом» и «Волгой» пройдут в закрытом режиме по решению тренерского штаба.

Напомним, 16 января «Ротор» прибыл в Турцию для подготовки ко второй части сезона.   

