Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»





Сегодня, 12 января, защитник Егор Данилкин перешёл в волгоградский «Ротор». 30-летний футболист заключил с сине-голубыми контракт на полтора года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Данилкин является воспитанником академии столичного «Локомотива». В профессиональной карьере Егор защищал цвета московского «Динамо», «Химок», ульяновской «Волги», тольяттинского «Акрона» и «Торпедо».

Данилкин в составе «Динамо» и «Химок» сыграл в 52 матчах РПЛ, а также выходил в элитный дивизион вместе с «Акроном» в сезоне 2023/24.

В общей сложности Егор Данилкин, который стал первым новичком при главном тренере Дмитрии Парфёнове, на профессиональном уровне провел 281 встречу, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.