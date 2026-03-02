Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Спорт

Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победу

Спорт 02.03.2026 11:54
0
02.03.2026 11:54


В 19‑м туре мужской Суперлиги волгоградский «Каустик» принимал на домашней площадке астраханское «Динамо». Матч, проходивший в физкультурно‑оздоровительном комплексе «Молодёжный», подарил болельщикам настоящую драму: ведя в счёте почти весь матч, хозяева упустили победу на последних секундах – итоговый счёт 36:36.

Для обеих команд встреча имела особое значение. «Каустик», занимавший последнюю строчку турнирной таблицы, и «Динамо» из Астрахани (на две позиции выше) ведут борьбу за выживание: четыре команды, оказавшиеся в нижней части таблицы по итогам предварительной стадии, отправятся в утешительный мини‑турнир за право остаться в суперлиге.

После трёх поражений подряд, болельщики волжан ждали перелома, и поначалу казалось, что он вот‑вот наступит. Игра стартовала без разведки: команды обменялись быстрыми атаками. Астраханцы действовали слаженно, их комбинации часто ставили защиту «Каустика» в тупик. Но волгоградцы нашли ответ – за счёт скорости и смелых решений в нападении они постепенно выровняли игру. Особую роль сыграл голкипер хозяев Никита Михайлов. Несколько его эффектных сейвов позволили команде не отстать в счёте. На последних минутах тайма команды обменялись ударами – и финальная сирена отправила игроков на перерыв при равном счёте 17:17.

Отдохнув, «Каустик» взял инициативу в свои руки. Грамотные действия в защите и точные броски в атаке позволили хозяевам выйти вперёд. Постепенно отрыв вырос до двух мячей – болельщики уже верили в победу. Но «Динамо» не собиралось сдаваться. Астраханцы усилили прессинг, вынуждая соперников ошибаться. Напряжение нарастало с каждой минутой. За пять минут до конца преимущество «зелёных» сохранялось, но стало очевидно, что гости не готовы мириться с поражением. Даже в меньшинстве Гумаров с Шелестюковым не прекращали огорчать голкипера волгоградцев. Ключевой момент наступил в последние 30 секунд. Сначала бело-голубые сократили отставание до минимума. Зал замер. А затем – судьбоносный эпизод: назначение семиметрового штрафного броска в ворота «Каустика».

Тишина. Бросок. Мяч в сетке. 36:36! Сирена прозвучала одновременно с ликованием астраханцев и разочарованным вздохом трибун.


«Каустик» (Волгоград) – «Динамо» (Астрахань) – 36:36 (17:17).
1 марта. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 572 зрителя.
Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).
«Каустик»: Михайлов – Тропин, Алексанян (6), Акрамов (6), Светлов (3), Кольцов (4), Глущенко (6) – Токмаков (5), Кумсков, Косенков (2), Кудинов (2), Косогов, Палащенко (2), Кислюк, Васильев, Дубин.
«Динамо»: Кревчик – Гумаров (9), Климентьев (7), Гордеев (1), Немцев (3), Вереин (4), Шелестюков (7) – Фильчев (3), Тюменцев, Кантемиров, Мухтаров, Кутепов (1), Наконечный (1), Никулин, Дыхман, Иванов.
7-метровые/голы: 3/3 – 5/4.
Штрафное время: 4 – 4.
Потери: 14 – 8.


Ничья стала для «Каустика» одновременно и облегчением (прервана серия поражений), и досадной утратой победы. Команда в Суперлиге набрала шесть очков, и по‑прежнему остаётся на последней строчке турнирной таблицы.

Следующий матч «Каустик» проведёт на выезде 6 марта против «Динамо‑Сунгуль» из Снежинска (Челябинская область). Соперник занимает пятое место в таблице – игра обещает быть непростой. Для волгоградцев это ещё один шанс доказать, что они способны бороться не только за выживание. 

 Александр Веселовский

Фото: Комитет физкультуры и спорта Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.03.2026 11:54
Спорт 02.03.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 10:24
Спорт 02.03.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 22:00
Спорт 01.03.2026 22:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 18:05
Спорт 01.03.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 09:37
Спорт 01.03.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 08:26
Спорт 01.03.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.02.2026 14:57
Спорт 28.02.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 21:14
Спорт 27.02.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 14:53
Спорт 27.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 19:24
Спорт 26.02.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 15:53
Спорт 26.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 13:02
Спорт 26.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:55
Спорт 26.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:37
Спорт 26.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 20:26
Спорт 25.02.2026 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
06:39
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине неделиСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»Смотреть фотографии
22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»Смотреть фотографии
21:04
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 мартаСмотреть фотографии
20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в мартеСмотреть фотографии
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпиономСмотреть фотографии
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия РадонежскогоСмотреть фотографии
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
 