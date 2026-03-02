Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победу





В 19‑м туре мужской Суперлиги волгоградский «Каустик» принимал на домашней площадке астраханское «Динамо». Матч, проходивший в физкультурно‑оздоровительном комплексе «Молодёжный», подарил болельщикам настоящую драму: ведя в счёте почти весь матч, хозяева упустили победу на последних секундах – итоговый счёт 36:36.

Для обеих команд встреча имела особое значение. «Каустик», занимавший последнюю строчку турнирной таблицы, и «Динамо» из Астрахани (на две позиции выше) ведут борьбу за выживание: четыре команды, оказавшиеся в нижней части таблицы по итогам предварительной стадии, отправятся в утешительный мини‑турнир за право остаться в суперлиге.

После трёх поражений подряд, болельщики волжан ждали перелома, и поначалу казалось, что он вот‑вот наступит. Игра стартовала без разведки: команды обменялись быстрыми атаками. Астраханцы действовали слаженно, их комбинации часто ставили защиту «Каустика» в тупик. Но волгоградцы нашли ответ – за счёт скорости и смелых решений в нападении они постепенно выровняли игру. Особую роль сыграл голкипер хозяев Никита Михайлов. Несколько его эффектных сейвов позволили команде не отстать в счёте. На последних минутах тайма команды обменялись ударами – и финальная сирена отправила игроков на перерыв при равном счёте 17:17.

Отдохнув, «Каустик» взял инициативу в свои руки. Грамотные действия в защите и точные броски в атаке позволили хозяевам выйти вперёд. Постепенно отрыв вырос до двух мячей – болельщики уже верили в победу. Но «Динамо» не собиралось сдаваться. Астраханцы усилили прессинг, вынуждая соперников ошибаться. Напряжение нарастало с каждой минутой. За пять минут до конца преимущество «зелёных» сохранялось, но стало очевидно, что гости не готовы мириться с поражением. Даже в меньшинстве Гумаров с Шелестюковым не прекращали огорчать голкипера волгоградцев. Ключевой момент наступил в последние 30 секунд. Сначала бело-голубые сократили отставание до минимума. Зал замер. А затем – судьбоносный эпизод: назначение семиметрового штрафного броска в ворота «Каустика».

Тишина. Бросок. Мяч в сетке. 36:36! Сирена прозвучала одновременно с ликованием астраханцев и разочарованным вздохом трибун.



