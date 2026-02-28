«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позиции





«Динамо-Синара-2» одержало важную победу и приблизилось к выполнению задачи-минимум. В сегодняшнем матче преимущество имел тот, кто лучше успел восстановиться после вчерашней сверхнапряжённой баталии. Волгоградки имели небольшое преимущество по части ротации состава, и они им воспользовались.

Начало матча было за кубанскими казачками. Гости решили оглушить волжанок быстрым началом, они сразу соорудили гандикап в два мяча и пытались его удержать, но хозяйки площадки к десятой минуте восстановили равновесие – 5:5. А дальше преимущество прочно перешло бело-голубым. Действуя не торопясь, девушки уверенно реализовывали моменты и завершили первый тайм со счётом 13:10 в свою пользу.Во втором тайме картина не изменилась, динамовки уверенно держали ход матча под своим контролем. Все попытки канареек совершить камбэк разбивались о хорошую игру обороны. За восемь минут до конца встречи, ведя в счёте 21:16, волгоградки стали играть от обороны, что позволило жёлто-зелёным сократить разрыв в счёте, но не более того. Отметим хорошую игру вратарей: Софья Скрипник («Динамо-2») и Милена Узойкина («Кубань-2») отразили несколько опасных бросков. Матч завершился уверенной победой «Динамо-Синара-2» – 23:20.«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»» (Краснодар) 23:20 (13:10).28 февраля. Волгоград, ФОК им. Л.О. Акапяна.Судьи: Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Слободских (1), Лисунова (4), Дмитриева (1), Ахмедова (2), Анисимова (3), Тарасова – Куприянова (1), Натхо (2), Супрун, Федотова (5), Галимзянова, Крюкова (3), Гусева, Савельева, Козлова (1).«Кубань-2-СШ «Академия гандбола»»: Векшина – Шилова (1), Ставертий (2), Новоселецкая (2), Шевацукова (2), Тихенко (4), Бардиж (2) – Девятко (1), Наумова (4), Князюкова (2), Меньщикова, Кужель, Мирзоян, Черненко, Узойкина, Гаврилова.Штрафное время: 10 – 6.7-метровые/голы: 4/2 – 6/3.Потери: 10 – 11.После этой победы «Динамо-Синара-2» переместилось на пятое место. Следующие матчи волгоградки проведут против дублёров звенигородской «Звезды». Игры состоятся 31 марта и 1 апреля.