Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позиции

Спорт 28.02.2026 14:57
0
28.02.2026 14:57


«Динамо-Синара-2» одержало важную победу и приблизилось к выполнению задачи-минимум. В сегодняшнем матче преимущество имел тот, кто лучше успел восстановиться после вчерашней сверхнапряжённой баталии. Волгоградки имели небольшое преимущество по части ротации состава, и они им воспользовались.

Начало матча было за кубанскими казачками. Гости решили оглушить волжанок быстрым началом, они сразу соорудили гандикап в два мяча и пытались его удержать, но хозяйки площадки к десятой минуте восстановили равновесие – 5:5. А дальше преимущество прочно перешло бело-голубым. Действуя не торопясь, девушки уверенно реализовывали моменты и завершили первый тайм со счётом 13:10 в свою пользу.

Во втором тайме картина не изменилась, динамовки уверенно держали ход матча под своим контролем. Все попытки канареек совершить камбэк разбивались о хорошую игру обороны. За восемь минут до конца встречи, ведя в счёте 21:16, волгоградки стали играть от обороны, что позволило жёлто-зелёным сократить разрыв в счёте, но не более того. Отметим хорошую игру вратарей: Софья Скрипник («Динамо-2») и Милена Узойкина («Кубань-2») отразили несколько опасных бросков. Матч завершился уверенной победой «Динамо-Синара-2» – 23:20.

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»» (Краснодар) 23:20 (13:10).
28 февраля. Волгоград, ФОК им. Л.О. Акапяна.
Судьи: Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).
«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Слободских (1), Лисунова (4), Дмитриева (1), Ахмедова (2), Анисимова (3), Тарасова – Куприянова (1), Натхо (2), Супрун, Федотова (5), Галимзянова, Крюкова (3), Гусева, Савельева, Козлова (1).
 «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»»: Векшина – Шилова (1), Ставертий (2), Новоселецкая (2), Шевацукова (2), Тихенко (4), Бардиж (2) – Девятко (1), Наумова (4), Князюкова (2), Меньщикова, Кужель, Мирзоян, Черненко, Узойкина, Гаврилова.

Штрафное время: 10 – 6.
7-метровые/голы: 4/2 – 6/3.
Потери: 10 – 11.

После этой победы «Динамо-Синара-2» переместилось на пятое место. Следующие матчи волгоградки проведут против дублёров звенигородской «Звезды». Игры состоятся 31 марта и 1 апреля.
    
Александр Веселовский


