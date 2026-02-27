Волгоградка Захарова в паре с Селехметьевой проиграла первым сеяным





Сегодня в Остине (США) в рамках четвертьфинала турнира WTA‑250 состоялся матч в парном разряде. Российский дуэт – Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова – встретился с парой Сторм Хантер (Австралия) и Тэйлор Таунсенд (США), первыми сеяными на турнире.

Встреча прошла на открытых кортах с хардовым покрытием и продлилась 53 минуты. Матч сложился не в пользу российских теннисисток: Селехметьева и Захарова уступили со счётом 2:6, 0:6.

Игра получилась довольно односторонней. В первом сете соперницы сразу захватили инициативу и уверенно взяли его со счётом 6:2. Во втором игровом отрезке преимущество австралийско‑американского дуэта стало ещё более заметным: они не отдали российским спортсменкам ни одного гейма, доведя сет до победы со счётом 6:0.

По ходу матча россиянки имели всего один шанс сделать брейк, но не смогли его реализовать. В то же время Хантер и Таунсенд действовали очень чётко: они не допустили ни одной двойной ошибки, подали два эйса и реализовали пять из восьми своих брейк‑пойнтов.

Таким образом, Сторм Хантер и Тэйлор Таунсенд вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA‑250 в Остине (США). Российский дуэт Оксаны Селехметьевой и Анастасии Захаровой завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Александр Веселовский

Фото предоставлено Анастасией Захаровой