Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Волгоградка Захарова в паре с Селехметьевой проиграла первым сеяным

27.02.2026 14:53


Сегодня в Остине (США) в рамках четвертьфинала турнира WTA‑250 состоялся матч в парном разряде. Российский дуэт – Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова – встретился с парой Сторм Хантер (Австралия) и Тэйлор Таунсенд (США), первыми сеяными на турнире.

Встреча прошла на открытых кортах с хардовым покрытием и продлилась 53 минуты. Матч сложился не в пользу российских теннисисток: Селехметьева и Захарова уступили со счётом 2:6, 0:6.

Игра получилась довольно односторонней. В первом сете соперницы сразу захватили инициативу и уверенно взяли его со счётом 6:2. Во втором игровом отрезке преимущество австралийско‑американского дуэта стало ещё более заметным: они не отдали российским спортсменкам ни одного гейма, доведя сет до победы со счётом 6:0.

По ходу матча россиянки имели всего один шанс сделать брейк, но не смогли его реализовать. В то же время Хантер и Таунсенд действовали очень чётко: они не допустили ни одной двойной ошибки, подали два эйса и реализовали пять из восьми своих брейк‑пойнтов.

Таким образом, Сторм Хантер и Тэйлор Таунсенд вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA‑250 в Остине (США). Российский дуэт Оксаны Селехметьевой и Анастасии Захаровой завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Александр Веселовский

Фото предоставлено Анастасией Захаровой

15:32
15:32 Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 марта
14:53
14:53 Волгоградка Захарова в паре с Селехметьевой проиграла первым сеяным
14:37
14:37 «Это не тренд и не элемент культуры»: врач-психиатр – о депрессии и невероятном спросе на антидепрессанты
14:25
14:25 В Волгограде подорожает реклама на щитах и билбордах
14:11
14:11 Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в мае
13:55
13:55 В Волгоградской области переименовали ж/д остановку
13:04
13:04 Волгоградцам с доходами от 2,4 млн рублей напомнили о «подросших» налогах
12:59
12:59 «Примчались полиция, МЧС и врачи»: у аэропорта Волгограда лоб в лоб столкнулись два кроссовера
12:39
12:39 Волгоградки признались, о каких подарках мечтают на 8 Марта
12:34
12:34 «Диагноз выбил у нас почву из-под ног»: Детфонд в Волжском подарил подъемник страдающему ДЦП подростку
12:21
12:21 Почти 121 тыс. волгоградцев проверили на гепатит С
12:19
12:19 Андрей Бочаров наметил задачи совместной работы с волгоградскими судьями
11:58
11:58 Новенькие «Лады» вручили пострадавшим на производстве волгоградцам
11:16
11:16 В Волгограде осудят рецидивиста, забившего до смерти пассажира автобуса
10:55
10:55 Власти Волгограда за наледь на крышах пригрозили крупными штрафами УК и ТСЖ
10:53
10:53 РБК: МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных судей
10:43
10:43 В Волгоградской области в первый день весны потеплеет до +6 градусов
09:27
09:27 В Волгоградской области производство мясных полуфабрикатов выросло до 40 тыс. тонн
09:26
09:26 Планы на новый сезон: на «Красном октябре» прошла встреча руководства и заводской сборной по футболу
09:19
09:19 Копила на квартиру: молодая волгоградка отдала мошенникам больше двух миллионов рублей
09:03
09:03 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
08:29
08:29 Волгоградцам стали чаще блокировать банковские счета. Как этого избежать?
08:04
08:04 В Минобороны сообщили о 95 сбитых беспилотников ВСУ
07:17
07:17 Действовавший более трех часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области
07:00
07:00 «Возможны тяжелые осложнения и даже летальный исход»: врач-инфекционист рассказала о рисках распространяющегося «свиного» гриппа
06:49
06:49 Резкие обрушения температуры ждут Волгоградскую область в последние дни зимы
06:20
06:20 Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночью
05:56
05:56 «Это не просто вещь, а подарок из дома»: мама погибшего участника СВО усовершенствовала модель одеяла-«невидимки»
21:19
21:19 Жители Волгоградской области 28 тысяч раз жаловались на УК и ЖКХ
20:35
20:35 Волгоградцам предлагают оформить QR-код для получения соцуслуг. Зачем он нужен?
 