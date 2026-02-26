Объявлен состав судейской бригады на матч «Спартак» – «Ротор»





В рамках подготовки к 22‑му туру Лиги PARI были объявлены составы судейских бригад, которые будут обслуживать очередные встречи чемпионата России.

Волгоградская область представлена в следующих матчах:

для встречи «КАМАЗ» – «Арсенал» роль линейного арбитра доверена Виталию Жолобову из Волжского,

инспектировать ход игры «Черноморец» – «Торпедо Москва» будет Андрей Комаров из Волгограда.

Но особое внимание болельщиков, безусловно, приковано к другому противостоянию с участием волгоградской команды.

Матч «Спартак» (Кострома) – «Ротор» (Волгоград) обещает стать одним из самых интригующих в туре. Воронежский арбитр Ярослав Хромей, которому всего 32 года, получил важную миссию – возглавить судейскую бригаду в этом матче. Игра пройдёт 28 февраля на стадионе «Химки Арена» в Химках и начнётся в 16:00.

В помощь главному судье назначены ассистенты: Михаил Шпильфогель (Ленинградская область) и Никита Матиеску (Псков).

Кроме того, на случай форс‑мажорных ситуаций предусмотрена возможность вмешательства резервного арбитра – Евгения Рубцова из Нижнего Новгорода. За объективность и соблюдение регламента матча будет отвечать инспектор матча Юрий Князев из Курска. Сергей Гуторенко из Зарайска обеспечит организационную сторону проведения матча.

Предстоящая встреча обещает стать интересной: обе команды нацелены на результат, а турнирное положение не позволяет терять очки. Болельщиков ждёт напряжённая игра, а профессионализм назначенной бригады должен обеспечить честное и справедливое судейство.

Александр Веселовский

На фото Ярослав Хромей / сайт ФК «Уфа»