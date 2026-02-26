Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
Объявлен состав судейской бригады на матч «Спартак» – «Ротор»

Спорт 26.02.2026 19:24
0
26.02.2026 19:24


В рамках подготовки к 22‑му туру Лиги PARI были объявлены составы судейских бригад, которые будут обслуживать очередные встречи чемпионата России.

Волгоградская область представлена в следующих матчах:

  • для встречи «КАМАЗ» – «Арсенал» роль линейного арбитра доверена Виталию Жолобову из Волжского,
  • инспектировать ход игры «Черноморец» – «Торпедо Москва» будет Андрей Комаров из Волгограда.

Но особое внимание болельщиков, безусловно, приковано к другому противостоянию с участием волгоградской команды.

Матч «Спартак» (Кострома) – «Ротор» (Волгоград) обещает стать одним из самых интригующих в туре. Воронежский арбитр Ярослав Хромей, которому всего 32 года, получил важную миссию – возглавить судейскую бригаду в этом матче. Игра пройдёт 28 февраля на стадионе «Химки Арена» в Химках и начнётся в 16:00.

В помощь главному судье назначены ассистенты: Михаил Шпильфогель (Ленинградская область) и Никита Матиеску (Псков).

Кроме того, на случай форс‑мажорных ситуаций предусмотрена возможность вмешательства резервного арбитра – Евгения Рубцова из Нижнего Новгорода. За объективность и соблюдение регламента матча будет отвечать инспектор матча Юрий Князев из Курска. Сергей Гуторенко из Зарайска обеспечит организационную сторону проведения матча.

Предстоящая встреча обещает стать интересной: обе команды нацелены на результат, а турнирное положение не позволяет терять очки. Болельщиков ждёт напряжённая игра, а профессионализм назначенной бригады должен обеспечить честное и справедливое судейство.

Александр Веселовский

На фото Ярослав Хромей / сайт ФК «Уфа»

