Комиссия по проведению соревнований Федерации гандбола России объявила сроки проведения четвертьфиналов женской Суперлиги. Болельщиков ждёт напряжённая борьба за выход в следующий этап турнира.
Четвертьфинальные серии проводятся до двух побед одной из команд. Это добавляет интриги и повышает важность каждой встречи. Не остаётся места для ошибки, и даже небольшое преимущество на старте серии не гарантирует итогового успеха.
Схема проведения матчей продумана с учётом результатов предварительного этапа:
– первый матч серии проходит на домашней площадке команды, занявшей более высокое место в турнирной таблице;
– второй матч – на площадке соперника;
– если потребуется третий матч для выявления победителя, он снова пройдёт на площадке команды с более высоким посевом.
Такой формат подчёркивает важность успешного выступления на предварительной стадии чемпионата.
Особое внимание привлекает противостояние «Динамо‑Синара» и столичного ЦСКА. Действующий чемпион России (на данный момент занимает второе место в лиге) встретится с командой, которая завершила квалификацию на седьмой позиции. Игры этих команд всегда проходят в напряжённой борьбе и нередко волжанкам удаётся навязать борьбу.
Расписание матчей этой пары:
13 марта – игра в Москве (на площадке ЦСКА);
21 марта – ответная встреча в Волгограде (на площадке «Динамо‑Синара»).
Учитывая статус ЦСКА как действующего чемпиона и опыт команды, «Динамо‑Синара» предстоит непростая задача. Однако домашний матч может стать решающим фактором – поддержка трибун способна помочь волгоградским гандболисткам совершить сенсацию.
Представляем расписание всех четвертьфинальных пар женской Суперлиги:
Первые матчи
13 марта:
ЦСКА – «Динамо‑Синара»;
«Лада» – «Звезда».
14 марта:
«Ростов‑Дон» – «Кубань»;
«Астраханочка» – «Черноморочка».
Вторые матчи
21 марта:
«Динамо-Синара» – ЦСКА
«Звезда» – «Лада»
22 марта:
«Кубань» – «Ростов-Дон»
«Черноморочка» – «Астраханочка»
Третьи матчи (по необходимости)
28 марта:
ЦСКА – «Динамо-Синара»
«Лада» – «Звезда»
29 марта:
«Ростов-Дон» – «Кубань»
«Астраханочка» – «Черноморочка»
Каждая из этих пар обещает яркую борьбу. Например, противостояние «Лады» и «Звезды» может выявить неожиданные тактические решения, а матч «Ростов‑Дон» против «Кубани» – продемонстрировать высокий темп и результативность.
Следите за новостями и поддерживайте любимые команды!