«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
«Динамо-Синара» в четвертьфинале женской Суперлиги: расписание матчей

Комиссия по проведению соревнований Федерации гандбола России объявила сроки проведения четвертьфиналов женской Суперлиги. Болельщиков ждёт напряжённая борьба за выход в следующий этап турнира.

Четвертьфинальные серии проводятся до двух побед одной из команд. Это добавляет интриги и повышает важность каждой встречи. Не остаётся места для ошибки, и даже небольшое преимущество на старте серии не гарантирует итогового успеха.

Схема проведения матчей продумана с учётом результатов предварительного этапа:

– первый матч серии проходит на домашней площадке команды, занявшей более высокое место в турнирной таблице;

– второй матч – на площадке соперника;

– если потребуется третий матч для выявления победителя, он снова пройдёт на площадке команды с более высоким посевом.

Такой формат подчёркивает важность успешного выступления на предварительной стадии чемпионата.

Особое внимание привлекает противостояние «Динамо‑Синара» и столичного ЦСКА. Действующий чемпион России (на данный момент занимает второе место в лиге) встретится с командой, которая завершила квалификацию на седьмой позиции. Игры этих команд всегда проходят в напряжённой борьбе и нередко волжанкам удаётся навязать борьбу.

Расписание матчей этой пары:

13 марта – игра в Москве (на площадке ЦСКА);

21 марта – ответная встреча в Волгограде (на площадке «Динамо‑Синара»).

Учитывая статус ЦСКА как действующего чемпиона и опыт команды, «Динамо‑Синара» предстоит непростая задача. Однако домашний матч может стать решающим фактором – поддержка трибун способна помочь волгоградским гандболисткам совершить сенсацию.

Представляем расписание всех четвертьфинальных пар женской Суперлиги:

Первые матчи

13 марта:

ЦСКА – «Динамо‑Синара»;

«Лада» – «Звезда».

14 марта:

«Ростов‑Дон» – «Кубань»;

«Астраханочка» – «Черноморочка».

Вторые матчи

21 марта:

«Динамо-Синара» – ЦСКА

«Звезда» – «Лада»

22 марта:

«Кубань» – «Ростов-Дон»

«Черноморочка» – «Астраханочка»

 Третьи матчи (по необходимости)

28 марта:

ЦСКА – «Динамо-Синара»

«Лада» – «Звезда»

29 марта:

«Ростов-Дон» – «Кубань»

«Астраханочка» – «Черноморочка»

Каждая из этих пар обещает яркую борьбу. Например, противостояние «Лады» и «Звезды» может выявить неожиданные тактические решения, а матч «Ростов‑Дон» против «Кубани» – продемонстрировать высокий темп и результативность.

Следите за новостями и поддерживайте любимые команды!

