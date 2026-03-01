Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпионом

Завершились региональные соревнования Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва» среди мужчин. Утро 28 февраля выдалось морозным и солнечным – словно сама погода решила подчеркнуть значимость дня, когда на стадионе «Пищевик» в Волгограде должен был решиться исход регионального футбольного турнира «Сталинградская битва».

Матч за третье место: СК «Ротор‑М» – «Ковчег»





В борьбе за бронзовые медали сошлись две волгоградские команды: СК «Ротор‑М» и «Ковчег». Игра началась осторожно: обе команды явно не хотели рисковать и допускали минимум ошибок в обороне. Первый тайм прошёл в равной борьбе – соперники изучали друг друга, стараясь нащупать слабые места в построениях оппонента.

Во втором тайме темп игры заметно вырос. Обе команды стали действовать агрессивнее, что привело к выдаче жёлтых карточек, а одному из игроков — даже красной.

Ключевой момент произошёл на 70‑й минуте: полузащитник «Ковчега» совершил удачный отбор в центре поля, последовала быстрая передача в штрафную площадь – и нападающий «зелёных» Виктор Игнатенко забивает мяч в дальний угол ворот.После забитого гола подопечные Давида Еляна стали играть на удержание победного счёта – 1:0.

Финальный свисток судьи вызвал бурю эмоций у победителей. Бронза турнира «Сталинградская битва» досталась тем, кто боролся до конца!

СК «Ротор-М» (Волгоград) – «Ковчег» (Волгоград) – 0:1 (0:0).

28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 50 зрителей.

Судьи : Егор Дворядкин, Артём Терехов, Александр Чуриков.

СК «Ротор-М» : Прохоров, Дель, Ермаков, Закиров, Кадралиев, Кашлев, Кувакин, Петрунькин, Семененко, Тарчоков, Цымбалов.

«Ковчег» : Рухлин, Агаев, Агасиев, Амаша, Долгов, Игнатенко, Карташов, Киселев, Кравченко, Морозов, Шипаев.

Голы : Игнатенко, 70 (0:1).

Предупреждены : Шипаев, 36 (грубая игра), Кашлев, 57 (неспортивное поведение), Карташов, 68 (неспортивное поведение), Амаша, 74 (грубая игра), Долгов, 79 (неспортивное поведение).

Удалён : Карташов, 76 (2-я ж/к, грубая игра).





Финал: СК «Ротор‑2 – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК»

Обе команды помнили предыдущую встречу в группе, где «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» взял верх со счётом 1:0, и теперь «Ротор‑2» жаждал реванша. Защитники держали плотную оборону, полузащитники искали бреши в построениях соперника, а нападающие ждали момента для удара. В начале первого тайма напряжение достигло пика. После быстрого розыгрыша мяча гол забивает Никита Логиш –сине‑голубые впереди: 1:0.

Второй тайм стал испытанием на прочность. «Оранжевые» пошли в массированную атаку, пытаясь отыграться. Угловые, навесы, дальние удары –вратарь и защита действовали слаженно, отбивая натиск. А на 80‑й минуте «Ротор‑2» поймал соперника на контратаке: быстрый выход из обороны, точная передача в штрафную – и Даниил Града забивает второй гол. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу дублёров «Ротора».

СК «Ротор-2» (Волгоград) – «ЕРС-Комплект-ВГАФК»(Волгоград) – 2:0 (1:0).

28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 100 зрителей.

Судьи : Иван Инев, Максим Коломойцев, Кирилл Зевакин.

СК «Ротор-2» : Умиров, Амирханян, Асланян, Биджилов, Града, Зубарев, Кычанов, Логиш, Погудин, Правкин, Тарин (Шатохин, 41).

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» : Шлокин, Брызгунов, Гумбатов, Кулаченко, Максимов, Митченко, Пономарчук, Попов, Пугачев, Сивов, Фомин.

Голы : Логиш 15 (1:0), Града 80 (2:0).

Предупреждены : Фомин, 33 (неспортивное поведение), Шатохин, 65 (неспортивное поведение).

Удалён : Попов, 71 (неспортивное поведение).

Так завершился финал, ставший настоящим праздником спорта. «Ротор‑2» взял реванш за поражение в группе и заслуженно стал обладателем «Кубка Сталинграда».





Итоговое положение команд:

1. «Ротор-2»

2. «ЕРС-Комплект-ВГАФК»

3. «Ковчег»

4. «Ротор-М»

5. «Урожай»

6. «Текстильщик»

7. «Ахтуба»

8. «Уралан»

9. «СШ "Ротор-1»

10. Михайловка

11. «Ротор-Сталинград»

12. «СШ "Ротор-2»

13. «Зенит»

14. «ВГАФК»

15. «Ермак».

Александр Веселовский





