Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпионом

Матч за третье место: СК «Ротор‑М» – «Ковчег»
В борьбе за бронзовые медали сошлись две волгоградские команды: СК «Ротор‑М» и «Ковчег». Игра началась осторожно: обе команды явно не хотели рисковать и допускали минимум ошибок в обороне. Первый тайм прошёл в равной борьбе – соперники изучали друг друга, стараясь нащупать слабые места в построениях оппонента.
Во втором тайме темп игры заметно вырос. Обе команды стали действовать агрессивнее, что привело к выдаче жёлтых карточек, а одному из игроков — даже красной.
Ключевой момент произошёл на 70‑й минуте: полузащитник «Ковчега» совершил удачный отбор в центре поля, последовала быстрая передача в штрафную площадь – и нападающий «зелёных» Виктор Игнатенко забивает мяч в дальний угол ворот.После забитого гола подопечные Давида Еляна стали играть на удержание победного счёта – 1:0.
Финальный свисток судьи вызвал бурю эмоций у победителей. Бронза турнира «Сталинградская битва» досталась тем, кто боролся до конца!
СК «Ротор-М» (Волгоград) – «Ковчег» (Волгоград) – 0:1 (0:0).
28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 50 зрителей.
Судьи: Егор Дворядкин, Артём Терехов, Александр Чуриков.
СК «Ротор-М»: Прохоров, Дель, Ермаков, Закиров, Кадралиев, Кашлев, Кувакин, Петрунькин, Семененко, Тарчоков, Цымбалов.
«Ковчег»: Рухлин, Агаев, Агасиев, Амаша, Долгов, Игнатенко, Карташов, Киселев, Кравченко, Морозов, Шипаев.
Голы: Игнатенко, 70 (0:1).
Предупреждены: Шипаев, 36 (грубая игра), Кашлев, 57 (неспортивное поведение), Карташов, 68 (неспортивное поведение), Амаша, 74 (грубая игра), Долгов, 79 (неспортивное поведение).
Удалён: Карташов, 76 (2-я ж/к, грубая игра).
Финал: СК «Ротор‑2 – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК»
Обе команды помнили предыдущую встречу в группе, где «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» взял верх со счётом 1:0, и теперь «Ротор‑2» жаждал реванша. Защитники держали плотную оборону, полузащитники искали бреши в построениях соперника, а нападающие ждали момента для удара. В начале первого тайма напряжение достигло пика. После быстрого розыгрыша мяча гол забивает Никита Логиш –сине‑голубые впереди: 1:0.
Второй тайм стал испытанием на прочность. «Оранжевые» пошли в массированную атаку, пытаясь отыграться. Угловые, навесы, дальние удары –вратарь и защита действовали слаженно, отбивая натиск. А на 80‑й минуте «Ротор‑2» поймал соперника на контратаке: быстрый выход из обороны, точная передача в штрафную – и Даниил Града забивает второй гол. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу дублёров «Ротора».
СК «Ротор-2» (Волгоград) – «ЕРС-Комплект-ВГАФК»(Волгоград) – 2:0 (1:0).
28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 100 зрителей.
Судьи: Иван Инев, Максим Коломойцев, Кирилл Зевакин.
СК «Ротор-2»: Умиров, Амирханян, Асланян, Биджилов, Града, Зубарев, Кычанов, Логиш, Погудин, Правкин, Тарин (Шатохин, 41).
«ЕРС-Комплект-ВГАФК»: Шлокин, Брызгунов, Гумбатов, Кулаченко, Максимов, Митченко, Пономарчук, Попов, Пугачев, Сивов, Фомин.
Голы: Логиш 15 (1:0), Града 80 (2:0).
Предупреждены: Фомин, 33 (неспортивное поведение), Шатохин, 65 (неспортивное поведение).
Удалён: Попов, 71 (неспортивное поведение).
Так завершился финал, ставший настоящим праздником спорта. «Ротор‑2» взял реванш за поражение в группе и заслуженно стал обладателем «Кубка Сталинграда».
Итоговое положение команд:
1. «Ротор-2»
2. «ЕРС-Комплект-ВГАФК»
3. «Ковчег»
4. «Ротор-М»
5. «Урожай»
6. «Текстильщик»
7. «Ахтуба»
8. «Уралан»
9. «СШ "Ротор-1»
10. Михайловка
11. «Ротор-Сталинград»
12. «СШ "Ротор-2»
13. «Зенит»
14. «ВГАФК»
15. «Ермак».
Александр Веселовский
