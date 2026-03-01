Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпионом

Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
01.03.2026 18:05
01.03.2026 18:05


Завершились региональные соревнования Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва» среди мужчин. Утро 28 февраля выдалось морозным и солнечным – словно сама погода решила подчеркнуть значимость дня, когда на стадионе «Пищевик» в Волгограде должен был решиться исход регионального футбольного турнира «Сталинградская битва».

Матч за третье место: СК «Ротор‑М» – «Ковчег»


В борьбе за бронзовые медали сошлись две волгоградские команды: СК «Ротор‑М» и «Ковчег». Игра началась осторожно: обе команды явно не хотели рисковать и допускали минимум ошибок в обороне. Первый тайм прошёл в равной борьбе – соперники изучали друг друга, стараясь нащупать слабые места в построениях оппонента.

Во втором тайме темп игры заметно вырос. Обе команды стали действовать агрессивнее, что привело к выдаче жёлтых карточек, а одному из игроков — даже красной.

Ключевой момент произошёл на 70‑й минуте: полузащитник «Ковчега» совершил удачный отбор в центре поля, последовала быстрая передача в штрафную площадь – и нападающий «зелёных» Виктор Игнатенко забивает мяч в дальний угол ворот.После забитого гола подопечные Давида Еляна стали играть на удержание победного счёта – 1:0.

Финальный свисток судьи вызвал бурю эмоций у победителей. Бронза турнира «Сталинградская битва» досталась тем, кто боролся до конца!

СК «Ротор-М» (Волгоград) – «Ковчег» (Волгоград) – 0:1 (0:0).

28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 50 зрителей.

Судьи: Егор Дворядкин, Артём Терехов, Александр Чуриков.

СК «Ротор-М»: Прохоров, Дель, Ермаков, Закиров, Кадралиев, Кашлев, Кувакин, Петрунькин, Семененко, Тарчоков, Цымбалов.

«Ковчег»: Рухлин, Агаев, Агасиев, Амаша, Долгов, Игнатенко, Карташов, Киселев, Кравченко, Морозов, Шипаев.

Голы: Игнатенко, 70 (0:1).

Предупреждены: Шипаев, 36 (грубая игра), Кашлев, 57 (неспортивное поведение), Карташов, 68 (неспортивное поведение), Амаша, 74 (грубая игра), Долгов, 79 (неспортивное поведение).

Удалён: Карташов, 76 (2-я ж/к, грубая игра).


Финал: СК «Ротор‑2 – «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК»

Обе команды помнили предыдущую встречу в группе, где «ЕРС‑Комплект‑ВГАФК» взял верх со счётом 1:0, и теперь «Ротор‑2» жаждал реванша. Защитники держали плотную оборону, полузащитники искали бреши в построениях соперника, а нападающие ждали момента для удара. В начале первого тайма напряжение достигло пика. После быстрого розыгрыша мяча гол забивает Никита Логиш –сине‑голубые впереди: 1:0.

Второй тайм стал испытанием на прочность. «Оранжевые» пошли в массированную атаку, пытаясь отыграться. Угловые, навесы, дальние удары –вратарь и защита действовали слаженно, отбивая натиск. А на 80‑й минуте «Ротор‑2» поймал соперника на контратаке: быстрый выход из обороны, точная передача в штрафную – и Даниил Града забивает второй гол. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу дублёров «Ротора».

СК «Ротор-2» (Волгоград) – «ЕРС-Комплект-ВГАФК»(Волгоград) – 2:0 (1:0).

28 февраля. Волгоград, стадион «Пищевик». 100 зрителей.

Судьи: Иван Инев, Максим Коломойцев, Кирилл Зевакин.

СК «Ротор-2»: Умиров, Амирханян, Асланян, Биджилов, Града, Зубарев, Кычанов, Логиш, Погудин, Правкин, Тарин (Шатохин, 41).

«ЕРС-Комплект-ВГАФК»: Шлокин, Брызгунов, Гумбатов, Кулаченко, Максимов, Митченко, Пономарчук, Попов, Пугачев, Сивов, Фомин.

Голы: Логиш 15 (1:0), Града 80 (2:0).

Предупреждены: Фомин, 33 (неспортивное поведение), Шатохин, 65 (неспортивное поведение).

Удалён: Попов, 71 (неспортивное поведение).

Так завершился финал, ставший настоящим праздником спорта. «Ротор‑2» взял реванш за поражение в группе и заслуженно стал обладателем «Кубка Сталинграда».


Итоговое положение команд:

1. «Ротор-2»

2. «ЕРС-Комплект-ВГАФК»

3. «Ковчег»

4. «Ротор-М»

5. «Урожай»

6. «Текстильщик»

7. «Ахтуба»

8. «Уралан»

9. «СШ "Ротор-1»

10. Михайловка

11. «Ротор-Сталинград»

12. «СШ "Ротор-2»

13. «Зенит»

14. «ВГАФК»

15. «Ермак».

Александр Веселовский


20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в мартеСмотреть фотографии
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпиономСмотреть фотографии
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия РадонежскогоСмотреть фотографии
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
16:17
По-русски - и точка: как новый закон «о вывесках» изменит облик ВолгоградаСмотреть фотографии
15:00
Бастрыкин жестко отреагировал на стаю бродячих собак под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом похоронят погибшего 1,5 года назад на СВО Илью ФилимонихинаСмотреть фотографии
13:47
Трюки с пиротехникой покажут в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:23
255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:16
«С бокалом вина и красивая»: как волгоградцы переживают происходящее в ДубаеСмотреть фотографии
10:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочкаСмотреть фотографии
09:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в ДубаеСмотреть фотографии
09:37
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыковСмотреть фотографии
09:05
Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25Смотреть фотографии
08:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
07:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
06:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
 