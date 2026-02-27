«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25





Сегодня в молодёжном первенстве России по гандболу дублёры «Динамо» упустили возможность на один шаг приблизиться к тройке лидеров. В ФОК имени Л.О. Акапяна они сыграли вничью с «Кубань-2-СШ «Академия гандбола».

Перед матчем команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице, кубанские казачки опережают волгоградок на один балл. А значит и борьба будет нешуточная. Состав бело-голубых по сравнению с последними матчами изменился, изменилась и игра. Ход первого тайма менялся в привычной для молодёжи манере: к середине первой половины игры мы увидели все варианты развития событий. Вперёд выходили то гости, то хозяйки, и к 20-й минуте табло показывало равный счёт – 7:7. После чего нападающие «Динамо-Синара-2» перестали забивать аж до 29 минуты. За это время канарейки создали солидное преимущество и на перерыв ушли ведя в счёте 13:8.

С началом второго тайма мы увидели мощный рывок волжанок, динамовки за пять минут сократили отставание до одного мяча – 13:14, но жёлто‑зелёные ответили своими аргументами в атаке и восстановили преимущество.

А далее снова триллер и покруче, чем у Донцовой. Волгоградки не только догнали кубанок, но и вышли вперёд. Однако за две минуты до конца матча гости получили право на два семиметровых к ряду.

Первый бросок голкипер отбила, а со второй попытки краснодарки забили – счёт снова стал равным – 25:25. В оставшееся время соперницы сосредоточились на обороне, что в итоге позволило командам сохранить ничью.

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»» (Краснодар) 25:25 (8:13).