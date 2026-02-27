Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25

27.02.2026 21:14
27.02.2026 21:14


Сегодня в молодёжном первенстве России по гандболу дублёры «Динамо» упустили возможность на один шаг приблизиться к тройке лидеров. В ФОК имени Л.О. Акапяна они сыграли вничью с «Кубань-2-СШ «Академия гандбола».

Перед матчем команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице, кубанские казачки опережают волгоградок на один балл. А значит и борьба будет нешуточная. Состав бело-голубых по сравнению с последними матчами изменился, изменилась и игра. Ход первого тайма менялся в привычной для молодёжи манере: к середине первой половины игры мы увидели все варианты развития событий. Вперёд выходили то гости, то хозяйки, и к 20-й минуте табло показывало равный счёт – 7:7. После чего нападающие «Динамо-Синара-2» перестали забивать аж до 29 минуты. За это время канарейки создали солидное преимущество и на перерыв ушли ведя в счёте 13:8.

С началом второго тайма мы увидели мощный рывок волжанок, динамовки за пять минут сократили отставание до одного мяча – 13:14, но жёлто‑зелёные ответили своими аргументами в атаке и восстановили преимущество.

А далее снова триллер и покруче, чем у Донцовой. Волгоградки не только догнали кубанок, но и вышли вперёд. Однако за две минуты до конца матча гости получили право на два семиметровых к ряду.

Первый бросок голкипер отбила, а со второй попытки краснодарки забили – счёт снова стал равным – 25:25. В оставшееся время соперницы сосредоточились на обороне, что в итоге позволило командам сохранить ничью.

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»» (Краснодар) 25:25 (8:13).

27 февраля. Волгоград, ФОК им. Л.О. Акапяна.
Судьи: Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).
«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Смирнова (1), Слободских (3), Каменская, Дмитриева (7), Ахмедова (3), Прокудина (2) – Куприянова (1), Натхо (4), Лисунова (2), Супрун, Анисимова (2), Галимзянова, Савельева, Козлова, Федотова.
«Кубань-2-СШ «Академия гандбола»: Узойкина – Наумова, Ставертий (3), Новоселецкая (1), Шевацукова (2), Тихенко (7), Бардиж (2) – Девятко (1), Шилова (1), Князюкова (7), Меньщикова, Кужель (1), Векшина, Мирзоян, Черненко, Гаврилова.
Штрафное время: 6 – 10.
7-метровые/голы: 3/2 – 7/6.
Потери: 14 – 15.

Следующая игра состоится завтра, 28 февраля. Расклад тот же. Обеим командам надо побеждать, ведь до третьего места остаётся один шаг. Кто выигрывает, тот и приближается к бронзе. Завтра соперницы встретятся ещё раз в 10:00 на площадке ФОК имени Л. О. Акапяна.

Александр Веселовский

