



Вчера прошли очередные игры чемпионата Волгоградской области по футзалу. Определились ещё два финалиста в пятой зоне второй группы, где проходят заключительные матчи зонального этапа – они определяют участников финальной стадии турнира. В решающих сражениях примут участие: «Волгарь» (Волгоград) и «Труд» (Суровикино). Ожидается завершение зональных этапов в первой и третьей зонах – там станут известны последние участники финальной стадии.

А во втором туре первой группы были зафиксированы следующие результаты:

СШ «Ротор» (Волгоград) – «ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – 3:13;

Михайловка – ст. Преображенская (Киквидзенский район) – 3:2;

«Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) – СШ «Ротор» (Волгоград) – 20:0;

«Киквидзе» (Киквидзенский район) – Михайловка – 7:5;

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» (Волгоград) – «Ермак» (Волгоград) – 3:5;

ст. Преображенская (Киквидзенский район) – «Ахтуба» (р. п. Средняя Ахтуба) – 1:10;

«Ермак» (Волгоград) – «Киквидзе» (Киквидзенский район) – 1:8.

В гонке бомбардиров лидируют: Артур Григорян («Киквидзе»), Андрей Комаров («Ахтуба») и Илья Исингалиев («Ахтуба»). Каждый из них забил по шесть мячей.





Матчи следующего тура состоятся 7 и 8 марта.

Александр Веселовский