Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыков

Волгоградский «Ротор» провёл первую игру после зимнего перерыва. Команда стремится сократить отставание от зоны стыковых матчей в борьбе за выход в РПЛ – и именно с этой целью вышла на поле в матче 22‑го тура Первой лиги против костромского «Спартака». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью – 1:1. Этот результат продлил серии без побед у обеих команд: «Спартак» не выигрывает уже пять туров подряд, а «Ротор» – четыре. Примечательно, что из 884 зрителей, посетивших матч, 337 приехали поддержать волгоградцев, что подчёркивает преданность болельщиков.

Перед матчем специалисты склонялись к результативной ничьей – 1:1. Статистика говорила о том же. «Спартак» не забивал больше одного мяча в семи из десяти предыдущих игр в ФНЛ. На своем поле красно-белые не выигрывали в 4 из 5 последних поединков в Первой лиге (2 ничьи, 2 поражения). Клуб пропускал во всех домашних встречах в нынешнем чемпионате.

Волгоградский «Ротор» на выезде не может выиграть на протяжении семи матчей в чемпионате (4 ничьи, 3 поражения). В семи последних гостевых встречах в этом турнире волжане не сумели забить ни разу. Но несмотря на серию без побед, «Ротор» сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи, отставая от четвёртого места всего на четыре очка.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. На победу костромичей принимали ставку 2,2 к одному. При ничьей коэффициент составлял 3,1 к одному. На победу гостей ставка была 3,85 к одному.

«Ротор» вышел на матч в обновлённом составе. У волгоградцев дебютировали сразу трое новичков: Александр Трошечкин, Саид Алиев и Абу‑Саид Эльдарушев. По тактическим построениям обе команды выбрали осторожный вариант с акцентом на середину поля – 4-5-1.

Территориальным преимуществом завладели хозяева, но удача улыбнулась гостям: на 22-й минуте полузащитник Ярослав Арбузов открыл счёт, точно пробив под дальнюю штангу. После этого «Спартак» активизировался и создал пару опасных моментов у ворот волгоградцев, но вратарь Никита Чагров дважды выручил свою команду. В первом тайме «Ротор» высоко встречал соперника и был ближе к тому, чтобы удвоить преимущество. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе гостей – 1:0.

Во втором тайме «Спартак» побежал отыгрываться – и это ему удалось. На 52-й минуте сербский хавбек красно‑белых Джордже Пантелич восстановил равновесие: легионер, присоединившийся к команде в начале года, реализовал один из подходов к воротам. После этого игра оставалась напряжённой, с обоюдными шансами забить, но счёт больше не менялся. Во втором тайме «Ротор» играл на удержание счёта, под занавес игры организовал пару опасных контратак, но не смог реализовать свои шансы. В итоге ничья, которая устраивает конкурентов, с которыми соперники борются за стыковые матчи.

Тренер «Спартака» Сергей Бондарь прокомментировал действия своих футболистов:

Конечно, мы рассчитывали на победу. Мы доминировали на поле больше соперника, но, к сожалению, в атаке обе команды пока не до конца сыграны. Чувствуется недостаток сыгранности в завершающей стадии – поэтому моментов, которые могли бы закончиться взятием ворот, было не так много. Оборона у обеих команд давно сыграна, поэтому в защите действовали надёжнее. Надеюсь, игра получилась интересной для болельщиков, но, к сожалению, мы не победили.


На послематчевой конференции тренер волгоградцев поблагодарил болельщиков:

– Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков. То, что такая большая армия приехала нас поддержать и что они рядом с командой, – так и должно быть. Команда и болельщики – это единое целое.

По игре своих подопечных Дмитрий Парфёнов отметил:  

– В принципе команда справилась, забила свой мяч, имели прекрасные возможности увеличить счёт. Соперникам было посложнее, не использовали свои моменты, а дальше было простое давление: навесы, ауты, стандарты. В принципе, к чему готовились, то и увидели. Нам надо минимизировать ошибки на своей половине поля.

«Спартак» (Кострома) – «Ротор» (Волгоград, Россия) – 1:1 (0:1).

28 февраля. Химки. Стадион: «Арена Химки». 884 зрителя.

Судьи: Ярослав Хромей (Воронеж), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Никита Матиеску (Псков).

«Спартак»: Саппа, Тарасов, Жилмостных, Игнатьев, Киселев, Боков (Тлехугов, 72), Хубаев, Пантелич, Гогич, Енин (Чиканчи, 85), Калмыков.

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Шильников, Клещенко, Макаров, Трошечкин, Симонян (Давидян, 69), Арбузов (Коротков, 92), Алиев (Родионов, 88), Эльдарушев.

Голы: Арбузов, 22 (0:1). Пантелич, 52 (1:1).

Предупреждены: Тарасов, 16 (грубая игра); Хубаев (неспортивное поведение), 35; Покидышев, 44 (грубая игра); Бардыбахин, 51 (неспортивное поведение); Гогич, 80 (неспортивное поведение).

Ничья стала закономерным итогом матча: «Спартак» доминировал по статистике, но не смог дожать соперника, «Ротор» использовал свой шанс, но не удержал победу. Обе команды продлили серии без побед: «Спартак» не выигрывал пять туров подряд, «Ротор» – четыре.

Следующий матч волгоградского «Ротора» в рамках Первой лиги 2025/2026 пройдёт 9 марта на домашнем стадионе «Волгоград Арена». Соперником станет екатеринбургский «Урал». Эта игра приобретает принципиально иной характер – теперь это матч между лидером, идущим на втором месте и преследователем, который пытается зацепиться за зону стыков.

Александр Веселовский

Скриншоты трансляции Лига PARI / СК «Ротор»

