«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыков

Волгоградский «Ротор» провёл первую игру после зимнего перерыва. Команда стремится сократить отставание от зоны стыковых матчей в борьбе за выход в РПЛ – и именно с этой целью вышла на поле в матче 22‑го тура Первой лиги против костромского «Спартака». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью – 1:1. Этот результат продлил серии без побед у обеих команд: «Спартак» не выигрывает уже пять туров подряд, а «Ротор» – четыре. Примечательно, что из 884 зрителей, посетивших матч, 337 приехали поддержать волгоградцев, что подчёркивает преданность болельщиков.

Перед матчем специалисты склонялись к результативной ничьей – 1:1. Статистика говорила о том же. «Спартак» не забивал больше одного мяча в семи из десяти предыдущих игр в ФНЛ. На своем поле красно-белые не выигрывали в 4 из 5 последних поединков в Первой лиге (2 ничьи, 2 поражения). Клуб пропускал во всех домашних встречах в нынешнем чемпионате.

Волгоградский «Ротор» на выезде не может выиграть на протяжении семи матчей в чемпионате (4 ничьи, 3 поражения). В семи последних гостевых встречах в этом турнире волжане не сумели забить ни разу. Но несмотря на серию без побед, «Ротор» сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи, отставая от четвёртого места всего на четыре очка.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам. На победу костромичей принимали ставку 2,2 к одному. При ничьей коэффициент составлял 3,1 к одному. На победу гостей ставка была 3,85 к одному.

«Ротор» вышел на матч в обновлённом составе. У волгоградцев дебютировали сразу трое новичков: Александр Трошечкин, Саид Алиев и Абу‑Саид Эльдарушев. По тактическим построениям обе команды выбрали осторожный вариант с акцентом на середину поля – 4-5-1.

Территориальным преимуществом завладели хозяева, но удача улыбнулась гостям: на 22-й минуте полузащитник Ярослав Арбузов открыл счёт, точно пробив под дальнюю штангу. После этого «Спартак» активизировался и создал пару опасных моментов у ворот волгоградцев, но вратарь Никита Чагров дважды выручил свою команду. В первом тайме «Ротор» высоко встречал соперника и был ближе к тому, чтобы удвоить преимущество. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе гостей – 1:0.

Во втором тайме «Спартак» побежал отыгрываться – и это ему удалось. На 52-й минуте сербский хавбек красно‑белых Джордже Пантелич восстановил равновесие: легионер, присоединившийся к команде в начале года, реализовал один из подходов к воротам. После этого игра оставалась напряжённой, с обоюдными шансами забить, но счёт больше не менялся. Во втором тайме «Ротор» играл на удержание счёта, под занавес игры организовал пару опасных контратак, но не смог реализовать свои шансы. В итоге ничья, которая устраивает конкурентов, с которыми соперники борются за стыковые матчи.

Тренер «Спартака» Сергей Бондарь прокомментировал действия своих футболистов:

– Конечно, мы рассчитывали на победу. Мы доминировали на поле больше соперника, но, к сожалению, в атаке обе команды пока не до конца сыграны. Чувствуется недостаток сыгранности в завершающей стадии – поэтому моментов, которые могли бы закончиться взятием ворот, было не так много. Оборона у обеих команд давно сыграна, поэтому в защите действовали надёжнее. Надеюсь, игра получилась интересной для болельщиков, но, к сожалению, мы не победили.





На послематчевой конференции тренер волгоградцев поблагодарил болельщиков:

– Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков. То, что такая большая армия приехала нас поддержать и что они рядом с командой, – так и должно быть. Команда и болельщики – это единое целое.

По игре своих подопечных Дмитрий Парфёнов отметил:

– В принципе команда справилась, забила свой мяч, имели прекрасные возможности увеличить счёт. Соперникам было посложнее, не использовали свои моменты, а дальше было простое давление: навесы, ауты, стандарты. В принципе, к чему готовились, то и увидели. Нам надо минимизировать ошибки на своей половине поля.

«Спартак» (Кострома) – «Ротор» (Волгоград, Россия) – 1:1 (0:1).

28 февраля. Химки. Стадион: «Арена Химки». 884 зрителя.

Судьи : Ярослав Хромей (Воронеж), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Никита Матиеску (Псков).

«Спартак» : Саппа, Тарасов, Жилмостных, Игнатьев, Киселев, Боков (Тлехугов, 72), Хубаев, Пантелич, Гогич, Енин (Чиканчи, 85), Калмыков.

«Ротор» : Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Шильников, Клещенко, Макаров, Трошечкин, Симонян (Давидян, 69), Арбузов (Коротков, 92), Алиев (Родионов, 88), Эльдарушев.

Голы : Арбузов, 22 (0:1). Пантелич, 52 (1:1).

Предупреждены : Тарасов, 16 (грубая игра); Хубаев (неспортивное поведение), 35; Покидышев, 44 (грубая игра); Бардыбахин, 51 (неспортивное поведение); Гогич, 80 (неспортивное поведение).

Ничья стала закономерным итогом матча: «Спартак» доминировал по статистике, но не смог дожать соперника, «Ротор» использовал свой шанс, но не удержал победу. Обе команды продлили серии без побед: «Спартак» не выигрывал пять туров подряд, «Ротор» – четыре.

Следующий матч волгоградского «Ротора» в рамках Первой лиги 2025/2026 пройдёт 9 марта на домашнем стадионе «Волгоград Арена». Соперником станет екатеринбургский «Урал». Эта игра приобретает принципиально иной характер – теперь это матч между лидером, идущим на втором месте и преследователем, который пытается зацепиться за зону стыков.

Александр Веселовский

Скриншоты трансляции Лига PARI / СК «Ротор»

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!