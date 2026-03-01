«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25

Завершились игры 22‑го тура предварительного этапа чемпионата женской гандбольной Суперлиги, которые определили окончательную расстановку команд перед играми плей‑офф. На положение волгоградок в турнирной таблице этот матч уже не влиял, а вот гостям была необходима победа для закрепления позиции в верхней части таблицы – и они её добились.

Тренеры «Астраханочки» решили не откладывать вопрос о победителе на потом и взвинтили темп с первых минут. Преимущество гостей быстро стало очевидным: они превосходили хозяек площадки в скорости, тактике и реализации моментов. Атаки «Динамо», напротив, часто завершались дальними бросками, и первый гол хозяева забили лишь на шестой минуте. А к окончанию 11-й минуты тайма на табло светились унылые – 1:7, несмотря на уверенную игру вратаря Баскаковой, которая несколько раз спасла команду.

В оставшееся время первого тайма «Динамо‑Синара», пытаясь сократить отставание, стала играть без вратаря, с седьмым полевым игроком. Это позволило усилить давление в атаке, но не привело к серьёзным результатам. Бело-голубые слабо реализовывали свои моменты. Соперницы моментами пытались использовать «игру без вратаря», но допускали неточные броски по пустым воротам «Динамо». В итоге к перерыву астраханки обеспечили себе значительный отрыв в семь мячей, который во многом предопределил исход игры. Особенно результативными в этом отрезке стали Варвара Юрьева и Мария Дудина, которые забили по три мяча каждая.

Во втором тайме, имея солидное преимущество, тренер гостей дал возможность сыграть всем игрокам состава. Благодаря этому волгоградская команда сумела сократить отставание, но ей не удалось переломить ход игры. «Динамо‑Синара» так и не смогло ликвидировать отрыв, созданный в первой половине матча. Лучшим бомбардиром команды стала Алиса Дворцевая, забившая шесть мячей. Хорошо проявила себя Валентина Минченко, но этого оказалось недостаточно для победы.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Астраханочка» (Астрахань) – 20:25 (5:12).

28 февраля. Волгоград. «Динамо Арена». 2000 зрителей.

Судьи : Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).

«Динамо-Синара» : Баскакова – Дворцевая (6), Сисенова (2), Минченко (3), Чуракова (2), Гафонова, Скивко (2) – Дувакина, Кириллова (1), Загороднева (2), Алексеева (1), Прокофьева, Черненко, Белолипецкая, Кириченко (1), Климова.

«Астраханочка» : Дегтярева (1) – Юрьева (5), Климанцева (3), Бессалая (4), Сотникова (1), Дудкина (2), Дудина (3) – Ильина, Кайнарова, Шаповалова (1), Романенко (1), Корнеева (1), Турусина (1), Нефёдова (2), Колесникова, Якупова.

Штрафное время : 2 – 0.

7-метровые : 3/3 – 1/0.

Потери : 14 – 8.

Далее нас ждёт первая стадия матчей на вылет. Одна четвёртая финала, будет проходить до двух побед одной из команд. В таком же формате будут проводиться матчи за 5–8-е места.

Полуфинальные пары и медальные серии будут проходить до трёх побед в каждой из пар. Команды, финишировавшие в регулярном чемпионате выше, будут иметь преимущество своей площадки: они примут первые и, при необходимости, третьи четвертьфинальные матчи, а в полуфиналах и медальных сериях они станут хозяевами первых и, при необходимости, четвёртых и пятых матчей.

По предварительной информации, игры плей-офф 1/4 финала пройдут: 13/14, 21/22 и 28/29 марта, если потребуется.

Александр Веселовский



Фото из архива V102.RU