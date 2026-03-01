Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Спорт

«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25

Спорт 01.03.2026 08:26
0
01.03.2026 08:26


Завершились игры 22‑го тура предварительного этапа чемпионата женской гандбольной Суперлиги, которые определили окончательную расстановку команд перед играми плей‑офф. На положение волгоградок в турнирной таблице этот матч уже не влиял, а вот гостям была необходима победа для закрепления позиции в верхней части таблицы – и они её добились.

Тренеры «Астраханочки» решили не откладывать вопрос о победителе на потом и взвинтили темп с первых минут. Преимущество гостей быстро стало очевидным: они превосходили хозяек площадки в скорости, тактике и реализации моментов. Атаки «Динамо», напротив, часто завершались дальними бросками, и первый гол хозяева забили лишь на шестой минуте. А к окончанию 11-й минуты тайма на табло светились унылые – 1:7, несмотря на уверенную игру вратаря Баскаковой, которая несколько раз спасла команду.

В оставшееся время первого тайма «Динамо‑Синара», пытаясь сократить отставание, стала играть без вратаря, с седьмым полевым игроком. Это позволило усилить давление в атаке, но не привело к серьёзным результатам. Бело-голубые слабо реализовывали свои моменты. Соперницы моментами пытались использовать «игру без вратаря», но допускали неточные броски по пустым воротам «Динамо». В итоге к перерыву астраханки обеспечили себе значительный отрыв в семь мячей, который во многом предопределил исход игры. Особенно результативными в этом отрезке стали Варвара Юрьева и Мария Дудина, которые забили по три мяча каждая.

Во втором тайме, имея солидное преимущество, тренер гостей дал возможность сыграть всем игрокам состава. Благодаря этому волгоградская команда сумела сократить отставание, но ей не удалось переломить ход игры. «Динамо‑Синара» так и не смогло ликвидировать отрыв, созданный в первой половине матча. Лучшим бомбардиром команды стала Алиса Дворцевая, забившая шесть мячей. Хорошо проявила себя Валентина Минченко, но этого оказалось недостаточно для победы.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Астраханочка» (Астрахань) – 20:25 (5:12).

28 февраля. Волгоград. «Динамо Арена». 2000 зрителей.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Дворцевая (6), Сисенова (2), Минченко (3), Чуракова (2), Гафонова, Скивко (2) – Дувакина, Кириллова (1), Загороднева (2), Алексеева (1), Прокофьева, Черненко, Белолипецкая, Кириченко (1), Климова.

«Астраханочка»: Дегтярева (1) – Юрьева (5), Климанцева (3), Бессалая (4), Сотникова (1), Дудкина (2), Дудина (3) – Ильина, Кайнарова, Шаповалова (1), Романенко (1), Корнеева (1), Турусина (1), Нефёдова (2), Колесникова, Якупова.

Штрафное время: 2 – 0.

7-метровые: 3/3 – 1/0.

Потери: 14 – 8.

Далее нас ждёт первая стадия матчей на вылет. Одна четвёртая финала, будет проходить до двух побед одной из команд. В таком же формате будут проводиться матчи за 5–8-е места. 

Полуфинальные пары и медальные серии будут проходить до трёх побед в каждой из пар. Команды, финишировавшие в регулярном чемпионате выше, будут иметь преимущество своей площадки: они примут первые и, при необходимости, третьи четвертьфинальные матчи, а в полуфиналах и медальных сериях они станут хозяевами первых и, при необходимости, четвёртых и пятых матчей.

По предварительной информации, игры плей-офф 1/4 финала пройдут: 13/14, 21/22 и 28/29 марта, если потребуется.

Александр Веселовский

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.03.2026 09:37
Спорт 01.03.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 08:26
Спорт 01.03.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.02.2026 14:57
Спорт 28.02.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 21:14
Спорт 27.02.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 14:53
Спорт 27.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 19:24
Спорт 26.02.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 15:53
Спорт 26.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 13:02
Спорт 26.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:55
Спорт 26.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:37
Спорт 26.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 20:26
Спорт 25.02.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 17:57
Спорт 25.02.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 17:06
Спорт 25.02.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 14:05
Спорт 25.02.2026 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 09:25
Спорт 25.02.2026 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочкаСмотреть фотографии
09:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в ДубаеСмотреть фотографии
09:37
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыковСмотреть фотографии
09:05
Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25Смотреть фотографии
08:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
07:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
06:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 