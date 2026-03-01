Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР» - 15:11

Спорт 01.03.2026 22:00
0
01.03.2026 22:00


Близится к завершению групповая стадия Суперлиги в мужском чемпионате России по водному поло. В предпоследнем, девятом, туре соревнований волгоградский «Спартак» на родной площадке завершил двухматчевое противостояние с астраханским «Динамо». Одержав две уверенные победы, спартаковцы не только взяли важные очки, но и благодаря этому успеху закрепились на второй строчке турнирной таблицы чемпионата.


Первая игра получилась насыщенной и динамичной, а её результат складывался постепенно – по итогам четырёх периодов: 


Первый период задал тон всей встрече. «Спартак‑Волгоград» сразу показал намерение играть активно и агрессивно. Хозяева сумели забить на гол больше, чем соперник, и вышли вперёд.


Второй отрезок стал небольшим испытанием для волгоградцев: «Динамо‑СШОР» отыгралось и даже попыталось навязать свою игру волгоградцам. Гости продемонстрировали хорошую командную игру и заставили поработать оборону красно-белых.


В третьей восьмиминутке произошёл настоящий триумф хозяев. «Спартак‑Волгоград» провёл один из лучших отрезков матча: слаженные атаки, точные броски и надёжная игра в защите позволили команде не только ликвидировать отставание, но и создать серьёзный задел на победу. Этот период фактически предопределил исход встречи.


Заключительный период показал, что «Динамо‑СШОР» не собиралось сдаваться без боя. Гости старались сократить разрыв, но «Спартак» грамотно контролировал игру, грамотно сочетая атакующие действия с оборонительными. В итоге хозяева сохранили преимущество и довели матч до уверенной победы.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская обл.) – 12:7 (3:2, 2:3, 4:0, 3:2).


27 февраля. Суперлига, 9 тур, матч 1. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Нежинский (1), Усов (2), Шулев, Шейкин (3), Носаев (1), Шайхутдинов (1) – Андрюков (2), Рудай, Еськов, Иванков (1), Буланаев, Жабкин (1), Буров.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков, Зайцев, Барабушка, Никитский, Емельянов (1), Рачителев (1) – Яхтин, Золотов, Васильев (2), Сыкалов (2), Балакирев (1), Саратов, Солдатов.

Выигранные спринты: 4 – 0.

5-метровые/голы: 2/2 – 1/1.

Удаления: 10 – 11.

На следующий день «Спартак» закрепил свой успех, благодаря уверенной игре нападающих. Матч получился не менее напряжённым, чем первый, и развивался по схожему сценарию.


В начале игры «Спартак» взял инициативу в свои руки. Роман Усов и Михаил Иванков реализовали численное преимущество, а Константин Шейкин уверенно выполнил пенальти. Гости пытались отыграть разницу, но вратарь хозяев Пётр Федотов отразил опасный бросок Егора Емельянова с пятиметровой позиции.

Во втором периоде спартаковцы продолжили наращивать преимущество. К большому перерыву счёт стал 7:2 в пользу «Спартака» – Михаил Иванков мощным броском со второй линии закрепил лидерство команды.


В начале второй половины игры «Динамо‑СШОР» активизировалось и взяло под контроль игру в этом отрезке. Гости сократили отставание, показав слаженную командную работу и воспользовавшись несколькими ошибками хозяев.


Дальше закрутилась интрига, в начале четвёртой четверти Владислав Зайцев сократил разрыв до двух мячей – 9:11, напомнив о недавней встрече в Астрахани, где «Спартак» упустил преимущество. Однако волгоградцы собрались, наладили игру и довели матч до победы – итоговый счёт 15:11.


Главный тренер «Спартака‑Волгоград» Владимир Карабутов отметил:

Матчи оказались напряжёнными и непростыми. Во втором поединке уверенно лидировали, но допустили несколько ненужных ошибок. Астраханцы этим воспользовались, однако мы собрались, исправили игру и одержали победу. Нам ещё нужно доработать элементы розыгрыша лишнего игрока перед плей‑офф.

Наставник «Динамо‑СШОР» Дмитрий Соколов указал на проблемы с подготовкой:

Из‑за форс‑мажорных обстоятельств мы три дня были в пути, времени на тренировки практически не осталось. Тактически сыграли не совсем грамотно, а некоторые замены не оправдали ожиданий.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» (Астраханская обл.) – 15:11 (4:1, 3:1, 4:6, 4:3).


28 февраля. Суперлига, 9 тур, матч 2. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Нежинский (1), Усов (2), Шейкин (4), Иванков (2), Рудай, Шайхутдинов (2) – Андрюков, Носаев (1), Еськов (1), Буланаев, Жабкин (2), Шулев, Буров.

«Динамо-СШОР»: Корнеев –Зайцев (3), Барабушка (2), Никитский (1), Сыкалов (3), Балакирев, Рачителев (1) – Яхтин, Дьяков, Емельянов, Золотов, Васильев, Саратов, Солдатов (1).

Выигранные спринты: 1 – 3.

5-метровые/голы: 2/2 – 3/2.

Удаления: 10 – 11.


Две победы «Спартака‑Волгоград» стали важным шагом к укреплению позиций в турнирной таблице. Команда почти обеспечила себе второе место по итогам регулярного чемпионата.


Болельщики получили удовольствие от двух ярких матчей с интригой до последних минут, а команды – ценный опыт перед стартом плей‑офф. Впереди у «Спартака» встречи с московскими соперниками 6 и 7 марта.


Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

