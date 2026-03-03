Волгоградские кикбоксёры отличились на чемпионате и первенстве ЮФО





На базе ФОК «Южный» в Симферополе с успехом прошли чемпионат и первенство Южного федерального округа (ЮФО) по кикбоксингу. Соревнования проводились в дисциплинах К‑1 и фулл‑контакт и собрали более 530 спортсменов из семи регионов ЮФО: Адыгеи, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей..

По результатам напряжённых поединков определились победители и призёры в обеих дисциплинах. Особенно ярко проявила себя команда Волгоградской области, чьи спортсмены завоевали множество наград.

В дисциплине К1 золотые медали завоевали Александр Куликов, Андрей Кладиев, Максим Лазарев, Вячеслав Песецкий, Юлия Царёва, Игорь Шульга, Макар Львов, Егор Никитин, Игорь Донченко, Константин Погорелов, София Насирова, Егор Мартынов, Макар Чырдырлы, Никита Фролов, Екатерина Грудянова и Михаил Бурлачук.

Серебряных медалистами стали Алина Андреянова, Иосиф Чхвимиани, Варвара Самошина, Семен Слащёв, Билал Эмиров, Кирилл Шлопак, Ярослав Мастин, Даниэль Карабеков, Ева Пензина, Артемий Громов, Владислав Оганесян, Матвей Караваев, Дмитрий Слепов, Руслан Туаев, Алексей Захаров, Захар Самошин и Рустам Саян.

Стали бронзовыми призёрами Марк Бурлак, Андрей Агафонов, Эльдар Вахрушев, Олег Коваленко, Захар Шошин, Святослав Черваков, Даниэль Валиев, Артемий Громов и Савелий Хаванский.

В дисциплине фулл-контакт золотых наград удостоены Максим Скотников, Леонид Яковлев, Артём Гусев, Платон Темников, Аксинья Буланова, Полина Глазунова.

Серебро отвоевали Савелий Борякшев, Ирина Гаврилова, Александр Мацкевич, Никита Линьков, Бронзовые медали взяли Карина Арутюнян, Александр Садчиков, Данила Симиров, Мария Абрамова и Арина Запарина.

Организаторы и участники отметили отличную организацию соревнований, профессионализм судейской бригады и гостеприимство Симферополя. Все победители и призёры получили право представлять Волгоградскую область на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, запланированных на май 2026 года. Это ключевой этап спортивного развития для молодых бойцов.

Александр Веселовский

Фото: Федерация кикбоксинга Волгоградской области