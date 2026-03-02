«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без побед





Регулярный этап российского чемпионата по водному поло среди женщин приближается к завершению. В рамках 18‑го тура Суперлиги волгоградский «Спартак» провёл на домашней арене две встречи со златоустовской «Динамо‑Уралочкой». Обе игры завершились победой гостей, но развивались по разным сценариям.

Игра началась с активного давления со стороны «Динамо‑Уралочки». Гости сразу взяли инициативу в свои руки, демонстрируя слаженность действий и высокую реализацию моментов. «Спартак‑Волгоград» испытывал трудности в атаке и допускал ошибки в обороне, что позволило соперницам создать комфортный задел уже в стартовом отрезке. Период завершился со счётом 5:2 в пользу бело-голубых

Во втором периоде волгоградские ватерполистки попытались отыграться и активизировали атакующие действия. Команда стала чаще угрожать воротам соперника, но «Уралочка» сохранила концентрацию в защите и продолжала эффективно контратаковать. Несмотря на усилия Наталии Бронниковой, гости удержали преимущество. Период завершился с результатом 4:3 в пользу команды из Златоуста, а общий счёт стал 9:5.

Третья восьмиминутка стала решающей. Динамовки нарастили темп и усилили давление на оборону красно-белых. Ольга Лупиногина реализовала несколько опасных моментов, став лучшим бомбардиром периода. Волжанки старались отвечать, но не смогли сдержать напор соперниц. Период завершился с результатом 6:3 в пользу «Динамо‑Уралочки», а общий счёт вырос до 15:8.

В заключительной четверти «Спартак‑Волгоград» предпринял последнюю попытку сократить разрыв. Команда играла с максимальной самоотдачей, стараясь переломить ход встречи, но «Динамо‑Уралочка» грамотно контролировала игру и не позволила сопернику изменить ситуацию. Несмотря на борьбу, период снова остался за гостями – 4:3. Итоговый счёт матча – 19:11 в пользу «Динамо‑Уралочки».

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 11:19 (2:5, 3:4, 3:6, 3:4)

28 февраля. Суперлига, 18 тур, матч 1. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань) и Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (3), Бронникова (2), Кириленко, Сидорок (3), Воронкова – Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова (1), Зеленова, Юссеф, Сабурова (1).

«Динамо-Уралочка»: Забалуева – Наумова (3), Шарафутдинова (2), Попова, Лупиногина (6), Зубова (1), Липская (2) – Кваснина, Копцева (3), Полуэктова, Макарова, Ланчава (1), Максимова (1), Надина.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 0/0 – 3/2.

Удаления: 6 – 9.

На следующий день после первой встречи команды «Спартак‑Волгоград» и «Динамо‑Уралочка» провели повторный матч. Сценарий встречи получился динамичным, с резкими сменами лидерства.

«Уралочка» вновь начала активно и уже к середине периода вела с комфортным отрывом. Однако волгоградки не сдавались: Наталия Бронникова открыла счёт голам команды, а затем Вероника Громова и Анастасия Федотова сократили отставание. Тем не менее гости сохранили преимущество – 6:3.

Второй период стал лучшим для хозяек бассейна. Они усилили давление, стали чаще угрожать воротам и реализовали несколько быстрых атак. Вратарь Екатерина Павлова сделала несколько важных сейвов, что позволило команде выиграть период – 4:3. Общий счёт стал 7:9 в пользу «Динамо», интрига в матче возродилась.

Но после большого перерыва всё вернулось на свои места. Южноуральские спортсменки резко нарастили темп и провели серию стремительных контратак. Всего за четыре минуты гости забили шесть голов, полностью перехватив инициативу. «Спартак‑Волгоград» не смог сдержать натиск соперниц, что привело к значительному увеличению разрыва в счёте – 9:16.

Решающими в четвёртой четверти стали действия капитана Анастасии Федотовой, которая забила четыре мяча из четырёх, вдохновив команду на погоню. Красно-белые выиграли период – 4:3 – и сократили отставание, но точные броски Ольги Лупиногиной и Веры Копцевой сняли все вопросы. Финальный счёт – 19:13 в пользу «Динамо‑Уралочки».

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 13:19 (3:6, 4:3, 2:7, 4:3)

1 марта. Суперлига, 18 тур, матч 2. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань) и Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (7), Бронникова (2), Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова (1) – Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова, Юссеф, Воронкова.

«Динамо-Уралочка»: Забалуева – Наумова (3), Шарафутдинова (2), Попова (2), Лупиногина (6), Копцева (1), Липская (2) – Кваснина (2), Зубова (1), Полуэктова, Макарова, Ланчава, Максимова, Надина.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.

Удаления: 7 – 7.

«Спартак‑Волгоград», несмотря на поражение, продемонстрировал характер и способность бороться до конца. Особенно заметны улучшения во втором матче по сравнению с предыдущим днём – команда сумела выиграть два периода из четырёх. Однако ошибки в обороне и нестабильность в реализации моментов не позволили добиться положительного результата.

В двух заключительных турах регулярной стадии женской Суперлиги волгоградки сыграют четыре выездных матча. Старт серии гостевых встреч дадут игры пятого и шестого марта – «Спартак» встретится с московским «СКИФом», который сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России