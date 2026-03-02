Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Спорт

«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без побед

Спорт 02.03.2026 10:24
0
02.03.2026 10:24


Регулярный этап российского чемпионата по водному поло среди женщин приближается к завершению. В рамках 18‑го тура Суперлиги волгоградский «Спартак» провёл на домашней арене две встречи со златоустовской «Динамо‑Уралочкой». Обе игры завершились победой гостей, но развивались по разным сценариям.

Игра началась с активного давления со стороны «Динамо‑Уралочки». Гости сразу взяли инициативу в свои руки, демонстрируя слаженность действий и высокую реализацию моментов. «Спартак‑Волгоград» испытывал трудности в атаке и допускал ошибки в обороне, что позволило соперницам создать комфортный задел уже в стартовом отрезке. Период завершился со счётом 5:2 в пользу бело-голубых

Во втором периоде волгоградские ватерполистки попытались отыграться и активизировали атакующие действия. Команда стала чаще угрожать воротам соперника, но «Уралочка» сохранила концентрацию в защите и продолжала эффективно контратаковать. Несмотря на усилия Наталии Бронниковой, гости удержали преимущество. Период завершился с результатом 4:3 в пользу команды из Златоуста, а общий счёт стал 9:5.

Третья восьмиминутка стала решающей. Динамовки нарастили темп и усилили давление на оборону красно-белых. Ольга Лупиногина реализовала несколько опасных моментов, став лучшим бомбардиром периода. Волжанки старались отвечать, но не смогли сдержать напор соперниц. Период завершился с результатом 6:3 в пользу «Динамо‑Уралочки», а общий счёт вырос до 15:8.

В заключительной четверти «Спартак‑Волгоград» предпринял последнюю попытку сократить разрыв. Команда играла с максимальной самоотдачей, стараясь переломить ход встречи, но «Динамо‑Уралочка» грамотно контролировала игру и не позволила сопернику изменить ситуацию. Несмотря на борьбу, период снова остался за гостями – 4:3. Итоговый счёт матча – 19:11 в пользу «Динамо‑Уралочки».

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 11:19 (2:5, 3:4, 3:6, 3:4)

28 февраля. Суперлига, 18 тур, матч 1. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань) и Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (3), Бронникова (2), Кириленко, Сидорок (3), Воронкова – Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова (1), Зеленова, Юссеф, Сабурова (1).

«Динамо-Уралочка»: Забалуева – Наумова (3), Шарафутдинова (2), Попова, Лупиногина (6), Зубова (1), Липская (2) – Кваснина, Копцева (3), Полуэктова, Макарова, Ланчава (1), Максимова (1), Надина.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 0/0 – 3/2.

Удаления: 6 – 9.

На следующий день после первой встречи команды «Спартак‑Волгоград» и «Динамо‑Уралочка» провели повторный матч. Сценарий встречи получился динамичным, с резкими сменами лидерства.

«Уралочка» вновь начала активно и уже к середине периода вела с комфортным отрывом. Однако волгоградки не сдавались: Наталия Бронникова открыла счёт голам команды, а затем Вероника Громова и Анастасия Федотова сократили отставание. Тем не менее гости сохранили преимущество – 6:3.

Второй период стал лучшим для хозяек бассейна. Они усилили давление, стали чаще угрожать воротам и реализовали несколько быстрых атак. Вратарь Екатерина Павлова сделала несколько важных сейвов, что позволило команде выиграть период – 4:3. Общий счёт стал 7:9 в пользу «Динамо», интрига в матче возродилась.

Но после большого перерыва всё вернулось на свои места. Южноуральские спортсменки резко нарастили темп и провели серию стремительных контратак. Всего за четыре минуты гости забили шесть голов, полностью перехватив инициативу. «Спартак‑Волгоград» не смог сдержать натиск соперниц, что привело к значительному увеличению разрыва в счёте – 9:16. 

Решающими в четвёртой четверти стали действия капитана Анастасии Федотовой, которая забила четыре мяча из четырёх, вдохновив команду на погоню. Красно-белые выиграли период – 4:3 – и сократили отставание, но точные броски Ольги Лупиногиной и Веры Копцевой сняли все вопросы. Финальный счёт – 19:13 в пользу «Динамо‑Уралочки».

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-Уралочка» (Златоуст) – 13:19 (3:6, 4:3, 2:7, 4:3)

1 марта. Суперлига, 18 тур, матч 2. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань) и Владимир Голиков (Москва).

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (7), Бронникова (2), Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова (1) – Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова, Юссеф, Воронкова.

«Динамо-Уралочка»: Забалуева – Наумова (3), Шарафутдинова (2), Попова (2), Лупиногина (6), Копцева (1), Липская (2) – Кваснина (2), Зубова (1), Полуэктова, Макарова, Ланчава, Максимова, Надина.

Выигранные спринты: 0 – 4.

5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.

Удаления: 7 – 7.

«Спартак‑Волгоград», несмотря на поражение, продемонстрировал характер и способность бороться до конца. Особенно заметны улучшения во втором матче по сравнению с предыдущим днём – команда сумела выиграть два периода из четырёх. Однако ошибки в обороне и нестабильность в реализации моментов не позволили добиться положительного результата.

В двух заключительных турах регулярной стадии женской Суперлиги волгоградки сыграют четыре выездных матча. Старт серии гостевых встреч дадут игры пятого и шестого марта – «Спартак» встретится с московским «СКИФом», который сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.03.2026 11:54
Спорт 02.03.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 10:24
Спорт 02.03.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 22:00
Спорт 01.03.2026 22:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 18:05
Спорт 01.03.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 09:37
Спорт 01.03.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 08:26
Спорт 01.03.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.02.2026 14:57
Спорт 28.02.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 21:14
Спорт 27.02.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 14:53
Спорт 27.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 19:24
Спорт 26.02.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 15:53
Спорт 26.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 13:02
Спорт 26.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:55
Спорт 26.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 10:37
Спорт 26.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.02.2026 20:26
Спорт 25.02.2026 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
06:39
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине неделиСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»Смотреть фотографии
22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»Смотреть фотографии
21:04
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 мартаСмотреть фотографии
20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в мартеСмотреть фотографии
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпиономСмотреть фотографии
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия РадонежскогоСмотреть фотографии
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
 