«Ротор 2» укрепляет состав

Футбольный клуб «Ротор 2» объявил 2 марта о продлении контрактов с игроками Русланом Слепужниковым, Леоном Амирханяном, Егором Тариным и Семёном Зубаревым.
Как пояснили в клубной пресс-службе, все эти футболисты проявили себя в прошедшем сезоне в LEON‑Второй лиге Б:
– Руслан Слепужников принял участие в 3 матчах;
– Семён Зубарев и Леон Амирханян провели по 8 игр;
– Егор Тарин выходил на поле в футболке «Ротора 2» 16 раз.
Кроме того, клуб подписал профессиональные контракты с перспективными молодыми игроками:
Олег Лисицын
Дата рождения: 15.12.2008
Амплуа: вратарь
Воспитанник: «Академия Ротор»
Первый тренер: Дмитрий Хакимов
Предыдущий опыт: сезон в Молодёжной Футбольной Лиге в составе «Ротор‑М», где Олег проявил себя как перспективный голкипер с отличной реакцией и пониманием игры.
Матвей Асланян
Дата рождения: 17.07.2007
Амплуа: полузащитник
Воспитанник: футбольная школа Леонида Слуцкого
Первый тренер: Владимир Чекунов
Предыдущий опыт: участие в турнире «Сталинградская битва» в составе команды «Ротор‑2».
Клуб рассчитывает на вклад новых и опытных игроков в успехи команды в предстоящем сезоне.
Фото: Ротор молодежный / t.me