Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
«Ротор 2» укрепляет состав

Спорт 02.03.2026 19:03
Футбольный клуб «Ротор 2» объявил 2 марта о продлении контрактов с игроками Русланом Слепужниковым, Леоном Амирханяном, Егором Тариным и Семёном Зубаревым.

Как пояснили в клубной пресс-службе, все эти футболисты проявили себя в прошедшем сезоне в LEON‑Второй лиге Б:

– Руслан Слепужников принял участие в 3 матчах;

– Семён Зубарев и Леон Амирханян провели по 8 игр;

– Егор Тарин выходил на поле в футболке «Ротора 2» 16 раз.

Кроме того, клуб подписал профессиональные контракты с перспективными молодыми игроками:


Олег Лисицын

Дата рождения: 15.12.2008

Амплуа: вратарь

Воспитанник: «Академия Ротор»

Первый тренер: Дмитрий Хакимов

Предыдущий опыт: сезон в Молодёжной Футбольной Лиге в составе «Ротор‑М», где Олег проявил себя как перспективный голкипер с отличной реакцией и пониманием игры.


Матвей Асланян

Дата рождения: 17.07.2007

Амплуа: полузащитник

Воспитанник: футбольная школа Леонида Слуцкого

Первый тренер: Владимир Чекунов

Предыдущий опыт: участие в турнире «Сталинградская битва» в составе команды «Ротор‑2». 

Клуб рассчитывает на вклад новых и опытных игроков в успехи команды в предстоящем сезоне.

Фото: Ротор молодежный / t.me

