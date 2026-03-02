«Ротор 2» укрепляет состав





Футбольный клуб «Ротор 2» объявил 2 марта о продлении контрактов с игроками Русланом Слепужниковым, Леоном Амирханяном, Егором Тариным и Семёном Зубаревым.

Как пояснили в клубной пресс-службе, все эти футболисты проявили себя в прошедшем сезоне в LEON‑Второй лиге Б:

– Руслан Слепужников принял участие в 3 матчах;

– Семён Зубарев и Леон Амирханян провели по 8 игр;

– Егор Тарин выходил на поле в футболке «Ротора 2» 16 раз.

Кроме того, клуб подписал профессиональные контракты с перспективными молодыми игроками:





Олег Лисицын

Дата рождения: 15.12.2008

Амплуа: вратарь

Воспитанник: «Академия Ротор»

Первый тренер: Дмитрий Хакимов

Предыдущий опыт: сезон в Молодёжной Футбольной Лиге в составе «Ротор‑М», где Олег проявил себя как перспективный голкипер с отличной реакцией и пониманием игры.





Матвей Асланян

Дата рождения: 17.07.2007

Амплуа: полузащитник

Воспитанник: футбольная школа Леонида Слуцкого

Первый тренер: Владимир Чекунов

Предыдущий опыт: участие в турнире «Сталинградская битва» в составе команды «Ротор‑2».

Клуб рассчитывает на вклад новых и опытных игроков в успехи команды в предстоящем сезоне.

Фото: Ротор молодежный / t.me