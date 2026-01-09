Туман сковал трассы соседнего с Волгоградской областью региона

На трассах Саратов-Волгоград и Волгоград-Астрахань введены временные ограничения на трассах для движения маршрутных транспортных средств из-за густого тумана.

Как сообщили в Упрдор «Нижне-Волжское», с 22:00 мск 8 января ограничения действуют на сразу нескольких федеральных трассах в Саратовской области, где видимость не превышает 50 метров.

Временные ограничения введены на трассах:

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 160+000- км 428+295;

- А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке км 272+000 - км 299+000;

- Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов на участке км 529+000-км 617+000;

- Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 708- км 726.

Напомним, что в Волгоградской области также объявлено предупреждение из-за сложных погодных условий. 9-10 января в регионе прогнозируют гололед, мокрый снег и ветер порывами до 15-20 м/с.





