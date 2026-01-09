Транспорт

Туман сковал трассы соседнего с Волгоградской областью региона

09.01.2026 08:20
На трассах Саратов-Волгоград и Волгоград-Астрахань введены временные ограничения на трассах для движения маршрутных транспортных средств из-за густого тумана. 

Как сообщили в Упрдор «Нижне-Волжское», с 22:00 мск 8 января ограничения действуют на сразу нескольких федеральных трассах в Саратовской области, где видимость не превышает 50 метров.

Временные ограничения введены на трассах:

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 160+000- км 428+295;

- А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан на участке км 272+000 - км 299+000;

- Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов на участке км 529+000-км 617+000;

- Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 708- км 726.

Напомним, что в Волгоградской области также объявлено предупреждение из-за сложных погодных условий. 9-10 января в регионе прогнозируют гололед, мокрый снег и ветер порывами до 15-20 м/с. 


Лента новостей

09:43
Стали известны подробности ночного пожара в кафе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
Цены на бензин вырастут в Волгограде и области в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
Молебен против абортов пройдет 11 января в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:20
Туман сковал трассы соседнего с Волгоградской областью регионаСмотреть фотографии
07:59
Украинские БПЛА уничтожили ночью в четырех регионах РФСмотреть фотографии
07:40
Волгоградцы отличились в последней игре на «Кубке Дружбы»Смотреть фотографии
07:00
Кафе сгорело ночью 9 января на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:28
Рейс из Хургады задерживается в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:11
Гололед, мокрый снег и сильный ветер: МЧС обратилось к волгоградцам с предупреждениемСмотреть фотографии
22:33
Погибшие в страшном ДТП в Волгоградской области работали на комбикормовом заводеСмотреть фотографии
22:08
Застрявшие между городами волгоградцы спустя сутки попали домойСмотреть фотографии
21:47
Километровая пробка в сторону Волгограда образовалась из-за ДТП с 7 жертвамиСмотреть фотографии
21:29
Все – работники одного предприятия: что известно о ДТП с семью погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
Названа причина жуткого ДТП под Волгоградом с семью погибшимиСмотреть фотографии
20:51
Бочаров поручил оказать помощь семьям семерых погибших в ДТПСмотреть фотографии
20:41
В страшном ДТП с семью погибшими под Волгоградом выжили двоеСмотреть фотографии
20:30
Опубликовано видео жуткого ДТП с семью погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Стали известны подробности жуткого ДТП под Волгоградом с семью погибшимиСмотреть фотографии
19:55
В Михайловке в массовом ДТП погибли семь человекСмотреть фотографии
19:15
«Если бы они не молчали, отца можно было спасти»: дело о гибели пациента Котовского ПНИ от рук санитара рассмотрит суд присяжныхСмотреть фотографии
18:53
Представители волгоградского «Спартака» участвуют в тренировках ватерпольной сборной РФСмотреть фотографии
18:17
Опрос V102.RU: больше половины волгоградцев не успели соскучиться по работеСмотреть фотографии
17:12
В Урюпинске продают внедорожник чиновников за 1,8 млнСмотреть фотографии
16:29
«Сами варим трубы»: жильцы аварийного дома на юге Волгограда пятый день мерзнут без отопленияСмотреть фотографии
15:34
На юге Волгограда произошел сбой в движении трамвая №11Смотреть фотографии
15:15
На дорогах Волгоградской области оказалось больше 3 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
14:24
В Волгоградской области 70 раз нарушили запрет на фейерверкиСмотреть фотографии
14:14
«Не дали ни воды, ни еды»: волгоградцы 14 часов провели на полу в аэропортуСмотреть фотографии
14:07
На трассе под Волгоградом маршрутка врезалась в легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
«Били, как боксерскую грушу»: в Волжском три девицы повредили световую фигуруСмотреть фотографииCмотреть видео
 